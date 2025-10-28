Crash Bandicoot tendrá una serie en Netflix: la plataforma sigue su idilio con el mundo de los videojuegos

La vorágine de adaptaciones del mundo de los videojuegos en el cine y la televisión representa, a todas luces, la crisis creativa de un Hollywood al que le está costando generar nuevas propiedades intelectuales de interés para la audiencia masiva. Aunque por supuesto, dicha tendencia no está reñida con el hecho de que la industria parece haber encontrado la tecla para con las versiones audiovisuales del mundo de las consolas. La última acometida de este subgénero viene de la mano de Crash Bandicoot: el marsupial creado por Naughty Dog tendrá una serie de animación para Netflix.

La «gran N roja» lleva apostando durante años, por la idea de trasladar los entornos virtuales de PlayStation, X-Box y compañía a su catálogo de contenidos, tanto en el formato de las series como en el enclave fílmico. Una de las primeras fue la fantástica Arcane, la cual versionaba el «lore» de la franquicia League of Legends. Tras ella, se dieron varios fenómenos de éxito en diferentes plataformas. Prime Video tuvo su célebre Fallout y HBO Max consiguió uno de sus últimos grandes seriales con las dos temporadas de The Last of Us. En la gran pantalla, a pesar de fracasos como Borderlands, los títulos de las videoconsolas han sumado box office rotundamente increíbles, sobre todo para el actual y debilitado periodo comercial que vive el mercado de la exhibición. Super Mario Bros: La película cosechó 1.360 millones de dólares en 2023 y este año, Una película de Minecraft ha logrado ser el tercer largometraje más taquillero, con 957 millones para las arcas de Warner Bros. Y claro, teniendo en cuenta lo querido que es el personaje de Crash Bandicoot, no es nada extraño que Netflix haya pujado para generar una ficción de las aventuras de este juego de plataformas.

Crash Bandicoot tendrá una serie en Netflix

Por el momento, las primeras noticias al respecto sitúan la serie en un punto de iniciación temprano. Por lo que se desconoce quién estará detrás de la adaptación, el reparto y la fecha aproximada del estreno de la misma. Lo que si se sabe es que WildBrain, el estudio responsable de Sonic Prime, será el encargado de animar a Crash y sus peludos compañeros en su lucha contra el Doctor Neo Cortex.

Para el personaje no será en absoluto, un debut en el streaming, ya que Crash Bandicoot ya tuvo un desempeño en Netflix con la ficción Skylanders Academy, apareciendo brevemente en diferentes temporadas. Será complicado ver cómo el equipo creativo detrás de la serie consigue afianzar el humor tan característico de la saga de videojuegos, cuyo tono está más cercano al ya en desuso slapstick que al sentido cómico actualizado que manejan personajes como Mario Bros o el erizo azul de Sega. Actualmente, la licencia comercial del videojuego pertenece a Activision y por tanto a Microsoft.

Netflix y los videojuegos

La serie de Crash Bandicoot es sólo un capítulo más en la futura e inminente relación de Netflix con los videojuegos. El terminal tiene pendiente el estreno de marcas e IPs como Assassins Creed o Diablo. En el futuro, el audiovisual será tan ambicioso como para llevar al celuloide apuestas de la talla de Death Stranding, Resident Evil (de nuevo) y God of War.