Amazon ficha a la nueva Lara Croft para su serie de ‘Tomb Raider’: es una estrella de ‘Juego de Tronos’

El mundo de los videojuegos ahora mismo es un vergel para la industria cinematográfica y televisiva. Para comprobarlo, simplemente hay que echar un breve vistazo a las ficciones que triunfan en el ecosistema televisivo, como Fallout y The Last of Us o ver la taquilla lograda por Una película de Minecraft (casi 1.000 millones de dólares de recaudación en el box office internacional). Una tendencia que tiene pinta de desaparecer próximamente, sobre todo viendo todos los proyectos a futuro que ostenta el mercado. La última noticia que hemos podido conocer al respecto es el fichaje oficial de la que será la nueva Lara Croft: Sophie Turner.

Conocida por su papel de Sansa Stark en Juego de Tronos, la actriz británica ha sido seleccionada para asumir el rol protagonista en la ficción seriada que prepara Prime Video, sobre el icónico videojuego Tomb Raider. Será la tercera intérprete que asuma el rol en carne y hueso, tras Angelina Jolie y Alicia Vikander, siendo de esta forma la primera intérprete que coinciden en origen con el personaje creado por Toby Garo y el equipo desarrollador de Core Desing. Además desde el terminal han confirmado que el rodaje comenzará en enero de 2026, por lo que su estreno estará próximo entre finales de ese mismo año y principios de 2027. En colaboración con la producción ejecutiva de Crystal Dynamics, el estudio responsable de la franquicia en las consolas, Amazon MGM y Legendary Television, la serie sobre la aventurera millonaria pretende ser uno de los grandes hitos del streaming en la siguiente temporada de los servicios de transmisión. Y para ello, aparte de contar con una nueva estrella para dar vida a Lara Croft, los responsables de la adaptación han contado con grandes mentes creativas que ilusionan tanto a los fans acérrimos del videojuego como a los amantes en general del audiovisual.

La nueva Lara Croft: autoría y calidad

Cualquiera podría pensar que con simplemente contar con la IP de forma exclusiva, Amazon tendría todo hecho. Pero si algo ha demostrado esta época dorada y brillante sinergia entre las series y las consolas es que las compañías se han dado cuenta de que para triunfar con dichas narrativas virtuales, se debe contar con el apoyo y liderazgo de creadores portentosos. The Last of Us contó con Craig Mazin, responsable de Chernobyl y Fallout, con los productores ejecutivos de Westworld, Jonathan Nolan y Lisa Joy.

Con esa idea en mente, en Amazon sabían que para la ficción de la nueva Lara Croft necesitaban un talento excepcional de la talla de Phoebe Waller-Bridge, la creadora y actriz principal de Fleabag. Waller-Bridge tendrá a Chad Hodge como co-showrunner y a Jonathan Van Tulleken (Shôgun), dirigiendo los capítulos.

En el comunicado oficial, la guionista dijo estar “muy emocionada” de anunciar a “la formidable Sophie Turner” como la nueva Lara Croft. Por su parte, la actriz, expresó igualmente su entusiasmo: “Es un personaje icónico, que significa muchísimo para mucha gente. Son unos zapatos enormes que llenar, pero con Phoebe al mando estamos en muy buenas manos”.