Estas dos actrices podrían ser la nueva Lara Croft en la serie que prepara Prime Video

Desde que Amazon compró la MGM (Metro-Goldwyn Mayer), existen dos principales licencias creativas que despiertan un gran interés entre los fans. La primera de ellas es por supuesto, saber por fin quién será el nuevo James Bond tras la despedida de Daniel Craig en Sin tiempo para morir. La segunda, conocer a la actriz que encarnará a la heroína del mundo de los videojuegos, la nueva Lara Croft de la industria audiovisual. De lo primero sabemos entre poco y nada, pero de la joven aventurera conocemos que Phoebe Waller-Bridge está desarrollando una serie de acción real para la plataforma de Prime Video. Una adaptación que podría tener ya a dos férreas candidatas a ocupar el puesto de la arqueóloga británica.

Como no podría ser de otra forma, el proceso de casting está lleno de secretismo. La elección de la nueva Lara Croft es una decisión compleja, porque el estudio planea realizar una inversión económica muy potente a la espera de tener un amplio seguimiento en el tiempo, dentro de la reciente tendencia en auge y sinergia entre el campo de la pequeña pantalla y los videojuegos. De hecho, poner a Waller-Bridge al frente del proyecto es ya en sí mismo una declaración de intenciones sobre la propiedad intelectual. La creadora de Fleabag y Killing Eve goza de uno de los mayores ingenios de la nueva hornada de creadores cinematográficos y se espera por tanto, que esta nueva Lara Croft tenga mucho humor más allá de sus correspondientes secuencias de acción. La anteriores actrices que asumieron el papel fueron Angelina Jolie en dos películas y Alicia Vikander en la malograda cinta del 2018. Al parecer, la intérprete sueca no continuará en el papel, mientras que Netflix ha renovado por una segunda temporada su recién estrenada serie de animación, Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft.

Dos candidatas para la nueva Lara Croft

En un proceso llevado con bastante discreción y sin saber quién más estaría haciendo una prueba para el codiciado rol, pues los representantes ejecutivos de Amazon MGM Studios no han querido hacer comentarios. Pero por el momento, parece que las dos primeras candidatas para ser la nueva Lara Croft son Sophie Turner y Lucy Boynton.

Ambas, al igual que el personaje original, son británicas (también lo es la showrunner), marcando un antes y un después en la decisión de origen del personaje, al que jamás se le ha dado prioridad en términos de su procedencia histórica dentro de las consolas. De las dos, la más conocida es Turner. Algo completamente normal teniendo en cuenta que fue Sansa Stark en la reconocida Juego de Tronos y que formó parte del fallido intento de resurrección de los X-Men antes de la compra de Fox por parte de Disney. Fuera de dicha comercialidad, la ex del cantante Joe Jonas ha seguido teniendo una amplia presencia en el terreno del streaming. Primero en la miniserie de HBO Max, The Staircase y después, en la actual Joan, otra ficción seriada que por el momento no está disponible en ninguna plataforma de España. Boynton es reconocida sobre todo por dos historias musicales. La primera de ellas Sing Street y la segunda, el exitazo comercial de Bohemian Rhapsody. Recientemente formó parte del elenco de Barbie, pero este 2024 no ha participado en ninguna producción nueva.

Como bien informa Deadline, la combinación de una de las heroínas de acción más conocidas dentro de la cultura popular y la implicación de Waller-Bridge en el proyecto han convertido al personaje en un reclamo muy relevante entre las actrices de entre 20 y 30 años de la meca del cine y de la industria británica. Otros de los nombres que habían sonado para ser la nueva Lara Croft eran Emma Corrin (Deadpool y Lobezno) y Mackenzie Davis (No hables con extraños), aunque se desconoce si alguna de ellas ha hecho algún tipo de prueba.

Phoebe Waller-Bridge es la creadora ideal

La elección de Waller-Bridge ha supuesto una decisión que dota al proyecto de un interés todavía mayor que el que ya tenía una franquicia con más de 31 juegos publicados en diferentes consolas. Antes del verano, la showrunner confirmó la producción en el evento Upfronts que organizó Prime Video, manifestando su alegría al poder crear la nueva historia sobre una heroína que siempre le ha acompañado en su infancia:

«Tomb Raider ha sido una gran parte de mi vida y me siento increíblemente privilegiada de llevarla a la televisión con colaboradores tan apasionados. Lara significa mucho para mí, como lo es para muchos. No puedo esperar para emprender esta aventura».