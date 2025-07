La serie española de Netflix que sólo tiene 6 episodios y de la que todos hablan: la vas a ver de golpe

El verano es un buen momento para ponerse al día con las series que no hemos podido ver durante el resto del año. Si todavía no la has visto, te recomendamos Ángela, una serie española que se estrenó en marzo del año pasado en Antena 3, pero que desde la semana pasada se puede ver en Netflix. Un intenso thriller protagonizado por Ángela, Rekarte Tomasena una arquitecta interpretada por la actriz Verónica Sánchez, que desde hace un año se dedica por completo al cuidado de sus hijas. Aunque Ángela parece tenerlo todo, una familia aparentemente perfecta, una casa preciosa, pronto nos damos cuenta de que su marido Gonzalo Lara Ormazabal, papel interpretado por el conocido actor Daniel Grao, es un controlador de libro y de que Ángela le tiene miedo. Esta serie mantiene al espectador pendiente de lo que le va a pasar a la protagonista desde el primer episodio. ¿Qué le pasa a su marido? ¿Está Ángela en peligro?

La serie Ángela ha sido dirigida por Norberto López Amado para Antena 3 y Atresplayer y ha contado con el guion de Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate. Una ficción basada en la serie de televisión británica Angela Black que fue creada y escrita por Harry y Jack Williams. Ángela es un intenso drama que consta de seis episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno que es perfecta para un buen maratón durante las tardes calurosas del verano. Además de con los actores Verónica Sánchez y Daniel Grao, la serie cuenta con Jaime Zatarain y Lucía Jiménez.

Ángela es una serie española rodada en las localidades de Munguía, Mundaca y Bilbao en Vizcaya que sorprende por sus increíbles paisajes y por la genial interpretación de sus protagonistas Verónica Sánchez y Daniel Grao. La actriz sabe transmitir desde el primer momento el miedo, la angustia y la tensión constante en la que vive la protagonista ante los ataques violentos de su marido y cómo es incapaz de trasmitirlo a su entorno o de defenderse ante la situación que está sufriendo. Una familia aparentemente perfecta en la que Ángela está sufriendo en silencio un verdadero infierno.

¿Qué ocurre en la serie de intriga Ángela?

En el primer episodio de esta serie conocemos a Ángela, una mujer aparentemente feliz que ha dejado su trabajo de arquitecta para dedicarse al cuidado de sus hijas. Ella ha diseñado para su familia una vivienda que causa la admiración de sus vecinos y de cara al exterior su vida parece perfecta. Pero, poco a poco, nos vamos dando cuenta de que nada es lo que parece: Ángela está viviendo en un infierno porque su marido la maltrata. Ella lo soporta por sus hijas y porque se ha convertido en una mujer totalmente anulada.

Todo cambiará para ella cuando aparece Eduardo, un antiguo compañero del instituto que desde el primer momento parece estar interesado por ella. Ángela se deja poco a poco seducir por Edu para huir del infierno que le espera en casa, pero un día su amiga Esther le abrirá los ojos y descubrirá que Eduardo no es quién dice y, además, es una pieza más de la estrategia de su marido para deshacerse de ella.

Ángela se da cuenta de que el que ella creía que era su salvador, en realidad puede ser su condena y que puede perder lo que más quiere en el mundo: sus hijas. La serie Ángela es una buena opción para los que quieren disfrutar con un thriller en el que nada es lo que parece y en el que se mantiene la intriga hasta el último episodio. Su director ha sabido regar la trama con falsas pistas y complejos giros hasta el final de la serie.

El reparto de esta serie de drama y suspense

La protagonista de la serie Ángela es la actriz Verónica Sánchez, a la que conocemos por sus trabajos en las series El embarcadero, Tiempos de guerra, Sin identidad, Sky rojo y La Favorita 1922. El actor Daniel Grao interpreta el papel de su marido Gonzalo y borda un personaje que da miedo en muchas de sus escenas. Además de su trabajo en el cine, a este actor se le conoce por sus papeles en series como La sonata del silencio, La catedral del mar o Gigantes.

En el reparto de esta serie están también Jaime Zatarain como Eduardo, el hombre que intenta conquistar a Ángela, Lucía Jiménez como Esther Aguirre Larrazabal, la amiga que la va a ayudar y María Isabel Díaz Lago como Maribel. También participan en esta serie los actores Ane Gabarain. Begoña Maestre, Maia Zaitegui, Sua Díez, Alain Azabal Forcada, Olatz Ganboa, Luka Astudillo, Elena Sáenz, Joseba Apaolaza y Aitor Merino, entre otros.

En suma, la serie Ángela es una buena alternativa para los que estén buscando un thriller interesante en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. No solo sorprende por su original trama sino por la genial interpretación de sus protagonistas. En Netflix se pueden también ver otras series españolas de intriga como El jardinero, Bienvenidos a Edén o El caso Asunta.