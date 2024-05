El director de la película de Zelda desea crear un mundo que la gente quiera visitar

Todavía no ha conseguido afianzar su carrera como director de blockbusters, pero lo que no se le puede negar a Wes Ball es su capacidad para crear atmósferas y mundos atractivos en sus películas. El cineasta estrenará en pocos días El reino del planeta de los simios, heredando la saga de Matt Reeves, pero antes el estadounidense ya había mostrado sus dotes en la ciencia ficción fantástica con la saga de El corredor del laberinto. Pero estas en realidad, parecen pruebas sencillas si las comparamos con el reto que Ball tiene por delante para 2026: dirigir la película de Zelda. La adaptación de la popular marca de Nintendo es una de las historias más esperadas de la industria y para su realizador, crear un genial reino de Hyrule será una máxima innegociable.

Como hemos poseso comprobar pos sus credenciales, a Ball no le falta experiencia generando visualmente estos universos y en su última entrevista para promocionar la nueva entrega de la franquicia de 20th Century Studios, ha expresado lo que El corredor del laberinto le ha enseñado sobre la industria: “Las películas de El corredor del laberinto fueron un gran campo de entrenamiento para mí en términos de ejecución, trabajando en el sistema de estudio y tratando con los actores. Era la primera vez que trabajaba con actores y todo ese tipo de cosas. Esta es sólo mi cuarta película, así que he aprendido muchísimo sobre esta película en particular”. La adaptación de la novela de James Dashner supuso la ópera prima para un Ball que hasta entonces, únicamente había dirigido dos cortometrajes de animación.

Crear un mundo que se quiera visitar

Después de ser preguntado por las habilidades adquiridas en la saga distópica, las cuestiones comenzaron a dirigirse hacia el gran reto de dirigir una película de Zelda en acción real. El proyecto fue anunciado por la propia Nintendo en noviembre del 2023, cofinanciada por Sony Pictures Entertainment, la cual será la encargada de distribuirla en cines de todo el mundo. Entre medias, el desarrollo correrá a cargo de Arad Productions, la compañía propiedad del productor ejecutivo que ha sido responsable de la dirección creativa de Marvel Entertainemnt y CEO de Marvel Studios cuando se estrenó la trilogía del Spider-Man de Sam Raimi. Ball cree que no hay nada más allá de contar una aventura y unos escenarios a los que los espectadores les encantaría viajar.

«No hay nada específico más que simplemente poner dinero en la pantalla, tratar de contar una buena historia y crear un mundo que la gente quiera visitar. Eso es lo que vamos a llevar adelante», le contaba el director a Perri Nemiroff en su charla con Collider.

El protagonista de la película de Zelda

Para los no iniciado, hay que recordar que Zelda no es el nombre del protagonista de la franquicia. Este se llama Link, mientras que el título del videojuego corresponde al apelativo de la princesa a la que el protagonista guerrero ayuda recurrentemente en la gran mayoría de entregas de la saga. Por ello, Ball tendrá que ser especialmente selectivo a la hora de elegir a quién podría interpretar el papel. Son varios los nombres que han sonado por el momento para dar vida al héroe y hablando sobre su experiencia de casting, no sería extraño que viésemos a alguno de los perfiles con los que ya ha trabajado pues para él, la selección final es casi una cuestión de sensaciones.

«Para mí el casting es el comienzo. Es algo instintivo. No lo analizo demasiado. Casi todos los castings que he hecho hasta ahora han sido: ‘¡Son ellos!’ Casi lo sé de inmediato», le explicaba a la periodista del medio norteamericano. Por último expresó que no era una cuestión más de la dificultad que supone encontrar a buena gente: «Es realmente difícil hacer una película y lo único que quieres es estar con personas con las que quieres estar y que se apoyen mutuamente. He tenido suerte con los casting».

Por el momento no se han hecho anuncios oficiales del casting de la película de Zelda, pero Owen Teague, Thomas Brodie-Sangster, Will Poulter ya suenan para encarnar al héroe. El guion corre a cargo de Derek Connolly, responsable de Kong: La isla calavera, Jurassic World y de la adaptación de otro popular videojuego que veremos en 2025, Metal Gear Solid. Se espera que la película de Zelda llegue en algún momento de 2026, por lo que su rodaje debería comenzar a principios de 2025 y tener claro su casting antes del final de este año.