Nintendo anuncia la película ‘Super Mario Bros 2’: Esta es su fecha de estreno

A nadie le extraña que Nintendo y el estudio Illumination hayan dado un nuevo acelerón para actualizar el desarrollo de Super Mario Bros 2. La secuela del auténtico exitazo de la taquilla que desgraciadamente, no obtuvo su pequeño hueco en la categoría animada de los últimos Oscar 2024. Aunque dudamos que a Shigeru Miyamoto, le importe bien poco el reconocimiento de la Academia estadounidense, teniendo en cuenta que la adaptación del icónico videojuego, recaudó más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la decimoséptima película más taquillera de la historia del cine. Ahora, aprovechando el Mario Day (10 de marzo), la empresa japonesa ha lanzado un comunicado, actualizando la información del proyecto y poniendo la fecha de su llegada a los cines.

La sinopsis de la primera adaptación, nos ponía en la piel de Mario y su hermano Luigi, dos hermanos fontaneros que terminan viajando a un mundo mágico, después de comenzar a reparar una avería subterránea de Brooklyn. Allí, por azares de su extraño recorrido se separan, llegando a un reino amenazado por el malvado Bowser. Mario intentará encontrar a su hermano, con la ayuda del champiñón Toad, quien le presentará a la princesa Peach. Allí deberá entrenar y despertar la fuerza de su energía interior, si quiere salvar a sus habitantes y regresar a casa.

‘Super Mario Bros 2’: La fecha de estreno

Lamentablemente, la fase de producción todavía se encuentra en una fase muy temprana deldesarrollo, por lo que todavía no tenemos una información oficial de la dirección narrativa que seguirá Super Mario Bros 2. Un punto negativo para los fans, a los que el propio Miyamoto trató de consolar en su comunicado por el día oficial del que para muchos es, uno de los personajes más reconocibles de la historia de los videojuegos:

“La película de Super Mario bros se lanzó la primavera pasada y sigue siendo vista por mucha gente, incluidas estas festividades. Muchas gracias a todos (…) Empezaremos la animación pronto y, no os preocupéis: estamos obsesionándonos en todos los detalles para hacerlo todo perfecto”. La noticia llega acompañada de las fechas de lanzamiento de varios juegos de la franquicia que terminarán llegando a la Nintendo Switch Online.

La marca nipona y el estudio de animación confirmaron del mismo modo, la llegada de los cines estadounidenses el próximo 3 de abril de 2026. Por lo que todavía nos queda una larga espera para volver a ver al pequeño fontanero en la gran pantalla. También falta una confirmación oficial al patio de butacas de nuestro país, no obstante, lo lógico sería pensar que estuviésemos otra vez ante un nuevo estreno mundial.

¿Vuelven los de siempre?

Por el momento, Super Mario Bros 2 ha confirmado el regreso de sus dos directores, Aaron Horvath y Michael Jelenic, aparte de saber que Universal Pictures se encargará de nuevo de la distribución en cines. Se espera, sin que todavía exista una confirmación, que las voces originales regresen al casting. La primera cinta tuvo un reparto lleno de estrellas, con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key y Seth Rogen, entre otros. La escena postcréditos de la primera película nos dejó el cameo de Yoshi, por lo que quizás la segunda parte termine profundizando en el mundo o historia de algunos de los personajes secundarios, como Donkey Kong.

No es la única acometida de Nintendo en la adaptación de sus licencias, pues el año pasado ya supimos que la marca de Miyamoto pretende llevar la historia de Zelda a los cines. Una adaptación que a diferencia de Super Mario, será de acción real y que pretende parecerse en cierta medida a la obra de Miyazaki, según su director Wes Ball.

Horvath y Jelenic saltaron a la fama con la primera entrega de Super Mario en cines. Ya que antes de ello, habían participado en la serie de animación Mad, la serie de Teen Titans go! y Teen Titans Go! La película. Por su parte, Jelenic ha estado muy vinculado al sello de Detective Comics.

La taquilla de Super Mario Bros, sumado a éxitos televisivos de series como The Last of Us, demuestran el buen momento comercial en el que se encuentra, la sinergia entre el mundo del séptimo arte y las consolas. Una relación otrora complicada, debido a la mala calidad que atesoraban todas los intentos de adaptación por parte de la industria cinematográfica. En 2025, tendremos las adaptaciones de Minecraft, Metal Gear Solid o Bioshock.