Si quieres una Nintendo Switch 2, esta ofertaza por 422€ te la pone a tiro
Si tenías la nueva Nintendo Switch 2 en el punto de mira, esta oferta en Aliexpress deja su precio en 422,98€ en versión europea.
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Si llevabas tiempo esperando una buena oportunidad para hacerte con la nueva Nintendo Switch 2, esta oferta en Aliexpress merece estar en el radar. La consola está por apenas 422,98€ en su versión europea, y es un precio bastante más bajo del que tiene habitualmente en muchas plataformas.
Pantalla LCD Full HD de 7,9 pulgadas, 256 GB de almacenamiento, nuevos Joy-Con 2 magnéticos y un rendimiento superior al de la generación anterior… ¿no te apetece probarlo todo? Pues corre a ver la oferta, antes de que desaparezca.
Lo mejor de la Nintendo Switch 2
- Pantalla Full HD de 7,9 pulgadas
- Mayor potencia
- Joy-Con 2 magnéticos
- 256 GB de almacenamiento: multiplica por ocho la memoria interna de la Switch original
- Audio espacial 3D que mejora la experiencia sonora tanto en modo portátil como sobremesa.
¿Qué diferencia a la Nintendo Switch 2?
Frente a la Nintendo Switch original, la nueva consola da un salto ultra visible en potencia, pantalla, almacenamiento y posibilidades de juego social.
La pantalla aumenta hasta las 7,9 pulgadas y alcanza resolución Full HD, y los 256 GB de memoria interna permiten instalar y almacenar muchos más juegos digitales. Los nuevos Joy-Con 2, por su parte, introducen el sistema de acoplamiento magnético y el uso como ratón en determinados títulos.
También destaca GameChat, junto con un sistema de audio espacial 3D que busca ofrecer un sonido más envolvente. A todo esto se suma un soporte trasero ajustable y dos puertos USB-C, uno en la parte inferior y otro en la superior, que amplían las posibilidades de conexión.
Una ofertaza para hacerse con Nintendo Switch 2
Con 422,98€ como precio de partida, la Nintendo Switch 2 tiene un precio increíble que, probablemente, no deberías dejar escapar si hace tiempo que andas detrás de una buena oferta. Su precio original, como sabes, se acerca más a los 500€, así que este es un buen momento para hacerte con ella a un muy buen precio.
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