Si quieres una Nintendo Switch 2, esta ofertaza por 422€ te la pone a tiro

Si llevabas tiempo esperando una buena oportunidad para hacerte con la nueva Nintendo Switch 2, esta oferta en Aliexpress merece estar en el radar. La consola está por apenas 422,98€ en su versión europea, y es un precio bastante más bajo del que tiene habitualmente en muchas plataformas.

Pantalla LCD Full HD de 7,9 pulgadas, 256 GB de almacenamiento, nuevos Joy-Con 2 magnéticos y un rendimiento superior al de la generación anterior… ¿no te apetece probarlo todo? Pues corre a ver la oferta, antes de que desaparezca.

Aprovechar descuentazo

Lo mejor de la Nintendo Switch 2

Pantalla Full HD de 7,9 pulgadas

Mayor potencia

Joy-Con 2 magnéticos

256 GB de almacenamiento: multiplica por ocho la memoria interna de la Switch original

Audio espacial 3D que mejora la experiencia sonora tanto en modo portátil como sobremesa.

¿Qué diferencia a la Nintendo Switch 2?

Frente a la Nintendo Switch original, la nueva consola da un salto ultra visible en potencia, pantalla, almacenamiento y posibilidades de juego social.

La pantalla aumenta hasta las 7,9 pulgadas y alcanza resolución Full HD, y los 256 GB de memoria interna permiten instalar y almacenar muchos más juegos digitales. Los nuevos Joy-Con 2, por su parte, introducen el sistema de acoplamiento magnético y el uso como ratón en determinados títulos.

También destaca GameChat, junto con un sistema de audio espacial 3D que busca ofrecer un sonido más envolvente. A todo esto se suma un soporte trasero ajustable y dos puertos USB-C, uno en la parte inferior y otro en la superior, que amplían las posibilidades de conexión.

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Una ofertaza para hacerse con Nintendo Switch 2

Con 422,98€ como precio de partida, la Nintendo Switch 2 tiene un precio increíble que, probablemente, no deberías dejar escapar si hace tiempo que andas detrás de una buena oferta. Su precio original, como sabes, se acerca más a los 500€, así que este es un buen momento para hacerte con ella a un muy buen precio.

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