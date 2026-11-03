Base dorada con la Trifuerza y Joy-Con 2 verdes: así es la Switch 2 edición Zelda que Nintendo vende desde el 29 de octubre por 20 dólares más

Nintendo puso a la venta el 29 de octubre de 2026 la Switch 2 edición Zelda. Lleva la Trifuerza dorada en la base, motivos de la saga en la parte trasera y unos Joy-Con 2 verdes y dorados. En Estados Unidos cuesta 519,99 dólares, 20 más que el modelo estándar, y en Japón, 62.980 yenes.

La compañía la presentó el 8 de septiembre en el Nintendo Direct del 40.º aniversario de The Legend of Zelda. Junto a ella anunció un mando Pro y una funda con el mismo diseño. Los tres productos salieron el mismo día, una semana antes del remake de Ocarina of Time.

Trifuerza en base y espalda

Según la nota de prensa de Nintendo Co., Ltd., la Trifuerza aparece en la parte trasera de la consola, en la base y en los dos Joy-Con 2. Es el triángulo dorado de tres piezas que representa el Poder, la Sabiduría y el Valor.

La tienda de Nintendo en Estados Unidos describe una base negra y dorada con el símbolo en el frontal. Los mandos recuperan, según esa ficha, «los clásicos colores verde y dorado» de la serie. Llevan además decoraciones inspiradas en los juegos.

En la presentación de septiembre, la voz del vídeo lo resumió en una frase. «Llega una Nintendo Switch 2 con un diseño especial para el 40.º aniversario de The Legend of Zelda», anunció, con la Trifuerza como motivo central.

Una consola sin juego

La caja trae la consola, los dos Joy-Con 2, la base, el soporte para los mandos y dos correas. Completan el pack el adaptador de corriente, un cable USB-C y un cable HDMI de ultra alta velocidad. Nintendo aclara en su nota que no incluye ningún juego.

Por dentro, la ficha estadounidense repite las características de la Switch 2 normal. La pantalla mide 7,9 pulgadas y tiene resolución 1080p. Con la base, la consola llega a 4K en el televisor, con un máximo de 60 fotogramas por segundo.

El almacenamiento es de 256 GB, ampliable con tarjetas microSD Express. En Japón solo se vende la versión en idioma japonés. En España, la página de packs de Nintendo España la recoge con fecha del 29 de octubre de 2026.

Un mando con Hyrule

El accesorio más llamativo es el mando Pro con soporte expositor. El soporte lleva impreso un mapa de Hyrule, el reino donde transcurre la saga. Cuesta 109,99 dólares en Estados Unidos.

Allí solo se vende en las tiendas Nintendo New York y Nintendo San Francisco y en la tienda en línea de la marca. Sin soporte, el mismo mando cuesta 99,99 dólares, 10 más que el mando Pro estándar. En Japón, la versión con expositor sale por 12.980 yenes.

La funda de transporte con protector de pantalla cuesta 39,99 dólares en Estados Unidos y 3.980 yenes en Japón. Igual que la consola, lleva dibujos y patrones de la serie.

Ocarina of Time, 5 de noviembre

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 cuesta 59,99 dólares en Estados Unidos. Nintendo ya había anunciado en junio el regreso de Ocarina of Time a Switch 2. En el Direct de septiembre le puso fecha.

Eiji Aonuma, productor de la saga, explicó que el equipo lo ha desarrollado «para el 40.º aniversario de la serie, creando una interpretación fiel con tecnologías modernas». El original salió en 1998 para Nintendo 64. Fue el primer Zelda en 3D.

El resumen oficial de Nintendo of America detalla una función nueva. Si el jugador tararea cerca del micrófono una melodía que Link ya conoce, el personaje la toca en el juego. Antes de fin de año saldrán una ocarina de verdad y otra eléctrica de HORI.

Presentación oficial del Nintendo Direct del 40.º aniversario de The Legend of Zelda, del 8 de septiembre de 2026. Vídeo: Nintendo of America

Cuarenta años desde la Famicom

Shigeru Miyamoto abrió el Direct recordando que el primer juego salió en 1986 para la Famicom en Japón. «Hemos podido hacer estas historias durante 40 años gracias a todos los que han jugado a los juegos de la serie», dijo. La frase figura en la transcripción oficial de la presentación.

El aniversario incluye una película de acción real, titulada The Legend of Zelda. Se estrenará en cines el 30 de abril de 2027. La gira mundial de conciertos llegará a Europa en abril de 2027, con Londres como primera parada.

Nintendo cifra en más de 870 millones las consolas vendidas y en más de 6.100 millones los juegos. La primera Switch dejará de venderse en Europa en 2027. Algunos lanzamientos, como Call of Duty: Modern Warfare 4, ya salen solo para el modelo nuevo.

Ni tirada ni precio en euros

La nota de Nintendo no dice cuántas unidades fabricará ni si la tirada es limitada. Tampoco aclara durante cuánto tiempo estará a la venta.

La página de Nintendo España da la fecha y el contenido de la caja, pero no el precio en euros. Tampoco consta si el mando con el mapa de Hyrule llegará a las tiendas europeas.

La nota se ha publicado en la web corporativa de Nintendo Co., Ltd. el 8 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: Nintendo.