Pep Guardiola observa desde fuera el mundo del fútbol por primera vez desde hace más de una década. El técnico catalán se despidió del Manchester City al finalizar la pasada temporada y no ha tenido prisa para encontrar acomodo en un nuevo banquillo. Su carrera parece dirigirse hacia el fútbol de selecciones, lo que ha despertado el interés de Arabia Saudí. Josep María Orobitg, agente de Guardiola, ha confirmado que ha «recibido ofertas» del país árabe en los últimos días.

Por el momento, el ex técnico de Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City no está abierto a iniciar una nueva etapa, según indica su propio agente. «Se niega a considerar cualquiera de ellas», ha expresado Orobitg sobre las propuestas de Arabia Saudí. El trabajo diario y la exigencia en un combinado nacional como el saudí, menores que en su paso por los clubes, serían las dos grandes bazas del combinado asiático para convencer a Guardiola de interrumpir su parón.

El técnico de Santpedor tomará una decisión sobre su próximo destino más tarde, coincidiendo con el final de la presente temporada y el inicio de la planificación del próximo curso. Sus aventuras en Múnich y Manchester comenzaron con el cambio de campaña, pese a que su incorporación a ambos banquillos se conoció meses antes. En caso de que Guardiola sopese dar el salto al fútbol de selecciones, los tiempos son diferentes y no tan ceñidos al calendario de los clubes.

Guardiola esperará para elegir su próximo destino

Su agente ha aplazado la decisión de Pep Guardiola a la vez que ha reconocido el interés de Arabia Saudí en una entrevista con el periódico Al-Riyadiya. «Pep comenzará a discutir oficialmente su futuro antes del inicio de la próxima temporada», ha zanjado Josep María Orobitg. Los próximos meses serán decisivos para conocer el próximo destino del ex técnico del Manchester City. El camino apunta al fútbol de selecciones, al que han dado el salto recientemente técnicos a los que se ha medido Guardiola a nivel de clubes en incontables ocasiones, como Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane o Thomas Tuchel.

Mientras, Pep Guardiola sopesa su decisión en su primer parón sin dirigir desde su adiós al FC Barcelona. En 2012, el de Santpedor dejó el banquillo culé y esperó un año para dirigir al Bayern de Múnich. Su etapa en el conjunto bávaro duró tres temporadas, tras las que asumió el cargo en el Manchester City en 2016. El club citizen ha sido el gran proyecto de su carrera, al que dijo adiós tras una década al finalizar la pasada campaña y que ahora está en entredicho por las irregularidades financieras cometidas durante parte de este periodo. El siguiente paso en la carrera de Guardiola aún no está claro, pero Arabia Saudí ya ha mostrado de manera firme su interés en él.