Guardiola retoma su personaje político pidiendo dinero para Palestina: «Aún vemos a niños buscando a sus padres entre escombros»

Pep Guardiola está más que nunca sacando a relucir su influencia en el fútbol para lanzar mensajes políticos. Y más si es para mostrar su apoyo a Palestina. El entrenador catalán ha aprovechado estos meses sin dirigir a ningún equipo para formar parte de una nueva campaña de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Un vídeo en el que lanzó una campaña para pedir dinero y así ayudar a aquellos que luchan en el bando de Gaza en el conflicto israelí-palestino.

«No son muertos, son personas asesinadas. No son cifras. Son vidas que tenían nombre y rostro y familia. Sueños y recuerdos. No son daños colaterales. Son niñas y niños. Y cuando dejamos de llamar a las cosas por su nombre, cuando aceptamos un lenguaje que esconde el dolor, empezamos a perder nuestra humanidad. Estamos viviendo un momento muy oscuro de nuestra historia. Vemos a niñas y niños en Gaza buscar a sus padres entre los escombros, pedir ayuda, pasar hambre, quedarse solos», comentó.

En dicha grabación, Guardiola enfatizó la necesidad de aportar ayuda económica para solventar la crisis humanitaria de los más vulnerables en Gaza, especialmente los niños: «Los vemos perderlo todo antes incluso de haber podido crecer. Y el infierno continúa. Y con él también. La deshumanización del pueblo palestino. Sus vidas importan tanto como las nuestras. Su dolor no es ajeno, no lo olvidemos. La solidaridad con Palestina no puede tomarse un descanso. Nuestra responsabilidad tampoco hay a día de hoy», comentó.

«El gobierno israelí ha asesinado a más de 74.000 personas en Gaza y continúa obstaculizando la entrada de ayuda humanitaria. Y mientras Gaza sigue siendo devastada. Continúan las demoliciones de las viviendas palestinas y los desplazamientos forzosos en Cisjordania. En este contexto, es importante recordar algo para millones de refugiados y refugiadas de Palestina. El sufrimiento no acaba de empezar. Llevan décadas viviendo el desplazamiento, la violencia, la pérdida, el duelo, el trauma, la incertidumbre, la injusticia. Y aún así, siguen adelante. Cómo admiramos la resiliencia del pueblo palestino», añadió.

¿Como es posible que haya niñas y niños en #Gaza que reconozcan el sonido de un bombardeo antes que el de una canción de cuna?

Palestina pide que no la dejemos sola.

Sigue hablando de Palestina y apoya a UNRWA. 💙

Por favor, si puedes, dona en

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Guardiola pide más visibilidad de Palestina en España

Guardiola insistió en la importancia de no mirar hacia otro lado y pidió a España ayuda y visibilidad al pueblo palestino: «Ningún pueblo debería pasar generaciones enteras demostrando su capacidad para soportar el sufrimiento. Ninguna infancia debería crecer aprendiendo a sobrevivir antes que a vivir. Y en este terrible contexto hay una organización que no ha dejado de estar a su lado ni un solo día. Se llama UNRWA desde hace más de 75 años. Una acompaña a los refugiados de Palestina proporcionando atención sanitaria, protección y ayuda humanitaria. Pero UNRWA es mucho más que ayuda. Es también memoria y es la institución que ha preservado la historia, la identidad y los derechos de generaciones de refugiados palestinos», dijo.

«Es la prueba de que su existencia no puede ser borrada. Voy a apoyar a UNRWA. Es más necesario que nunca. Apoyar a UNRWA es apoyar a quienes siguen resistiendo el hambre, la violencia, el miedo y el abandono. Porque para seguir destruyendo hay que imponer silencio y no nos vamos a callar. El silencio hoy es una forma de tomar partido, pero no podemos mirar hacia otro lado. Palestina importa y Palestina necesita justicia y paz ahora. Por favor, sigue hablando de Palestina. Sigue defendiendo la humanidad frente a la indiferencia. Por favor, si puedes, apoya UNRWA para seguir llevando ayuda a quienes más lo necesitan», concluyó.