Pep Guardiola aclamado por la afición del Barcelona al ir a ver la Euroliga al Palau

El Barça no pudo vencer al campeón de Europa el pasado viernes 16 de octubre en el Palau. El equipo de Aleksandr Sekulic cayó en la prórroga ante Olympiacos (100-105), con un espectador de lujo y leyenda culé en primera fila. Pep Guardiola fue aclamado por la afición azulgrana.

El icónico técnico en la Ciudad Condal, ganador de 14 títulos con los blaugranas, entre ellos dos Champions League (2008/09 y 2010/11), además del famoso ‘sextete’, estuvo presente en uno de los mejores partidos de Euroliga que se puede ver en Barcelona.

Aplaudido por el público y devolviendo el cariño recibido, el que fuera hasta hace nada entrenador del Manchester City, que sigue sin equipo, se sintió como en casa. En mayo de 2026 se anunció que no seguiría en el club inglés, donde consiguió 20 trofeos, entre los que destacan 6 Premier League y la Champions League de la 2022/23.

Pudo disfrutar de un espectáculo: el gran partido de la jornada en la máxima competición europea de baloncesto. Los suyos, que fueron a remolque durante gran parte del encuentro, forzaron la prórroga con una nueva canasta espectacular de Justin Robinson, quien ya anotó el tiro ganador ante Maccabi Tel Aviv el martes en aquel mismo pabellón.

Tanto es así que el propio Sasha Vezenkov, estrella de Olympiacos y para muchos el mejor jugador de la Euroliga, fue a pedirle una ‘foto’ cuando acabó el encuentro.

Guardiola sigue sin dar pistas de su futuro

Mientras medita la decisión de cuál será la nueva aventura en su ya exitosa y legendaria carrera, Pep Guardiola volvió a casa para disfrutar con los suyos. El exentrenador del Bayern de Múnich tampoco ha dado aún pistas sobre su futuro.

En el conjunto, Citizen le sustituyó Enzo Maresca, que no lo está haciendo del todo mal. En medio del tumulto de cargos legales extradeportivos que ponen en jaque el corto plazo del equipo. Actualmente son los primeros en la tabla de la Premier League, con 18 puntos, y han ganado todos los partidos, incluido el que jugaron ante el Arsenal, que es segundo con 15.

Dejándose ver en el Palau, el mito de los banquillos está viviendo unos meses de calma. Rumores de que alguna selección podría ser su próximo reto, al igual que la sensación de que se está tomando un ‘respiro’ de la competición al máximo nivel.

En un partido que el Barça perdió en los instantes finales, y ya está con un récord de 3-3 en esta Euroliga, Guardiola fue aclamado como un héroe local. Fue el encargado de llevar al conjunto azulgrana al máximo nivel en su época dorada y hacer historia en el fútbol consiguiendo seis títulos en una sola temporada.