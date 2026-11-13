El City está al borde del abismo: Inglaterra define la fecha para confirmar la sanción y el descenso a segunda división

El Manchester City está contra las cuerdas. Si el club no logra apelar con éxito el próximo mes de diciembre las acusaciones por los 115 cargos de irregularidades financieras, el club será sancionado con el descenso matemático a la segunda división inglesa por infringir gravemente las normas de la Premier League. Después de varios meses, Inglaterra ya ha dado a conocer la fecha en la que se resolverá el juicio.

Las últimas semanas han sido muy complicadas en el Etihad. El equipo de Enzo Maresca suma tres derrotas consecutivas en liga y el proyecto se tambalea mientras el club camina sin frenos para conocer si finalmente es castigado. Pero el City cree en su inocencia. Cree en la apelación que emitió contra la sentencia en la que se dictaminó que se infló su situación financiera en más de 900 millones de libras durante nueve años. Y aunque la audiencia aún continúa estudiando la defensa, el temor es real.

El tribunal de apelaciones independiente espera que tenga una decisión tomada a mediados de diciembre, aproximadamente, ya que la audiencia podría prolongarse varios días al ser fechas cercanas a las navidades. Se espera que dicho tribunal dicte una sentencia firme sobre la apelación del Manchester City a principios de 2027. Seguido a ello, se ejecutará una decisión sobre las sanciones en caso de que la apelación quede desestimada.

Eso sí, el calendario del proceso se ha mantenido en secreto y desde dentro no se descarta que las sanciones se anuncien antes de que termine el proceso de apelación, según informa Financial Times. Si la apelación del Manchester City fracasa, la Premier tendría libertad para imponer las multas económicas y deducciones de puntos que derivarían en la expulsión de la Premier League. Aún no se sabe cuándo entrarían en vigor las sanciones y los castigos. Es decir, que si se confirma la sanción, podría alargarse más allá de la presente temporada, que finaliza en mayo, o incluso varios años hasta cerrar el caso.

El Manchester City se enfrenta al infierno

La Premier League acusó en febrero de 2023 al City de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018, de no cumplir con el fair play financiero de la UEFA entre 2009 y 2018, y con el de la Premier League en las campañas 2015-2016 y 2017-2018. Igualmente, de no cooperar con las investigaciones de la Premier que se desarrollaron entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

Este septiembre, la comisión independiente emitió un fallo que declaró al City culpable de todos sus cargos, entre los que figuran acuerdos de patrocinio, encubrimiento de fondos de su propietario e incumplimiento de límites de gasto en la competición. La fecha para conocer el desenlace se acerca, y en Manchester se teme lo peor.