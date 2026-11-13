Pochettino abandona a la selección de Estados Unidos y ficha por el Manchester United

Mauricio Pochettino ya es de forma oficial el nuevo entrenador del Manchester United. El equipo inglés, en una crisis tremenda que le ha llevado a estar en puestos de descenso en Premier League, despidió a Carrick y ahora oficializa al técnico argentino. De esta forma, Pochettino abandona la selección de Estados Unidos, con la que había renovado hasta 2030.

Pochettino, que ya entrenó en Inglaterra al Chelsea, al Tottenham y al Southampton, regresa al fútbol de clubes y lo hace en una situación límite para un histórico como el Manchester United. Están en descenso tras 10 jornadas disputadas, con tan sólo ocho puntos y una sola victoria. En Champions, la situación es algo mejor: seis puntos en cuatro partidos (dos triunfos y dos derrotas).

El técnico argentino, que tiene 54 años, se incorporará al Manchester United el 18 de noviembre, una vez que acabe el actual parón por selecciones. Y es que Pochettino todavía sigue, a día de hoy, sigue siendo seleccionador de Estados Unidos, donde está desde 2024. Una vez que juegue los dos partidos que tiene con la selección norteamericana, ante Haití las dos veces, se incorporará al Manchester United.

«El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas sus responsabilidades con la selección nacional masculina de Estados Unidos», anuncia el United en un comunicado.

El conjunto de Mánchester elogia a su nuevo entrenador al decir que es «reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos fuertes y cohesionados y su excelente trayectoria en el desarrollo de jugadores individuales».

Mauricio Pochettino, que había renovado hasta 2030 con Estados Unidos (renovación que queda ahora en papel mojado), sustituye en el cargo a Michael Carrik, es jugador del United que el año pasado llevó al club a la Champions League, pero este año ha empezado fatal la temporada.