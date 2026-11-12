El Manchester United despide a Carrick y se lanza a por Pochettino

El Manchester United ha hecho oficial en la mañana de este jueves la destitución de Michael Carrick como técnico de la entidad tras los malos resultados que tienen al equipo en puestos de descenso en la Premier League. Su sustituto podría ser Mauricio Pochettino.

Se acabó la paciencia en el Manchester United con Carrick a pesar de los grandes resultados obtenidos el curso pasado, metiendo al equipo en puestos de acceso a Champions League. El mal inicio de temporada, con solamente ocho puntos sumados en 10 partidos, una victoria en Premier, una victoria en sus últimos 11 encuentros… ha terminado por acabar con el proyecto de la que fue leyenda del equipo red devil. Su último resultado, empatando a cuatro en Old Trafford ante el Aston Villa, agotó las últimas gotas de paciencia de la directiva.

«El club tiene la intención de nombrar un sucesor permanente lo antes posible», de esta manera culmina el comunicado del Manchester United. El recambio será Mauricio Pochettino, que actualmente es seleccionador de Estados Unidos. El club inglés podría pagar su cláusula de 10 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Comunicado del Manchester United

El Manchester United confirma que Michael Carrick ha dejado su cargo como entrenador del primer equipo masculino.

Michael se reincorporó al club en enero y guió al equipo a un tercer puesto en la Premier League al ganar 12 de los 17 partidos restantes de la temporada 2025/26, acumulando la mayor cantidad de puntos en la liga durante ese período.

Tras un comienzo de temporada decepcionante, el club ha llegado a la difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos.

Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Al igual que cuando jugaba, se ha comportado con la máxima dedicación y profesionalismo durante su regreso al club. Su liderazgo y sus logros la temporada pasada siempre serán recordados con cariño. El club tiene la intención de nombrar un sucesor permanente lo antes posible.