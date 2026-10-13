Hay que ver mil veces este vídeo de Maricarmen retratando la vileza de Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez conocía perfectamente el caso de Maricarmen, la anciana desahuciada de su domicilio el pasado septiembre y ahora fallecida. Desde octubre de 2025, la ministra de Vivienda, según el Sindicato de Inquilinas, tenía toda la documentación encima de su mesa y, sin embargo, el Ejecutivo instrumentalizó políticamente el asunto para utilizarlo contra Isabel Díaz Ayuso. Insistimos en que no lo dice OKDIARIO, sino los propios portavoces del sindicato en un vídeo revelador. Y hay más: seis días antes de que el desahucio se llevara a cabo, la propia Maricarmen, también en un vídeo esclarecedor, volvió a reprochar al presidente que no hiciera nada por evitar su alzamiento. En suma, que hubiera tenido guardado el decreto en un cajón, el mismo decreto -o parecido- que agitó convenientemente cuando la anciana ya había perdido su vivienda.

Y es que los vídeos del Sindicato de Inquilinas publicados días antes del desahucio se convierten ahora en un testimonio clave para entender lo sucedido y subrayar la hipocresía del Gobierno. Sánchez no movió una ceja, esperó a que Maricarmen fuera desahuciada y, entonces sí, manipuló el sufrimiento de la octogenaria impulsando en horas los decretos que tenía guardados en un cajón. El presidente del Gobierno, está claro, no se conmovió por la situación de Maricarmen, sino que aprovechó en beneficio propio el caso para, como aseguró el propio Sindicato de Inquilinas, hacer responsable a Ayuso de lo ocurrido. Escuche el lector los vídeos que hoy publica este periódico para comprobar el grado de cinismo e ignominia de un presidente que ahora se muestra afligido por la muerte de la anciana, pero que no hizo nada por evitar su desahucio. Todo lo contrario, tenía que producirse el desahucio para poner en marcha su obscena estrategia. Y se produjo, y aunque después la mediación del Ayuntamiento de Madrid logró que Maricarmen no perdiera su casa, el fallecimiento de esta ha venido a constatar, por si alguien tuviera dudas, la bastarda estrategia del Gobierno.