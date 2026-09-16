La confesión de Haley Joel Osment, el niño de ‘El Sexto sentido’ sobre Bruce Willis: «Me hablaba a través del contestador automático»

Han pasado más de 25 años desde que Haley Joel Osment se convirtió en uno de los niños más famosos de Hollywood gracias a El sexto sentido. Su interpretación de Cole Sear, el pequeño que aseguraba poder ver a personas muertas, quedó grabada en la memoria de millones de espectadores y marcó un antes y un después en su carrera. Pero el recuerdo que Osment conserva de Bruce Willis va mucho más allá de aquella película, ya que el actor reveló que su compañero mantuvo el contacto con él durante años y que, cuando todavía era un niño, encontraba mensajes de Willis en el contestador de su casa.

La película se estrenó en 1999 y se convirtió en uno de los grandes éxitos del cine de suspense de aquella época. Haley Joel Osment recibió una nominación al Oscar como mejor actor secundario por su interpretación de Cole Sear, convirtiéndose en uno de los intérpretes más jóvenes en conseguir ese reconocimiento.

Una relación que continuó después del rodaje

Haley Joel Osment tenía alrededor de 10 años cuando participó en El sexto sentido, estrenada en 1999 y dirigida por M. Night Shyamalan. Frente a él estaba Bruce Willis, ya convertido en una de las grandes estrellas del cine estadounidense. A pesar de la enorme diferencia de edad y experiencia, Osment explicó que Willis le trató con una cercanía que recuerda especialmente al hablar de aquella etapa.

Con motivo del 25º aniversario de la película, Haley Joel Osment recuperó sus recuerdos del rodaje. El actor explicó que siguió teniendo noticias de Bruce Willis después de terminar la producción y que el contacto no se limitaba a encuentros profesionales. En ocasiones, el protagonista de Jungla de cristal llamaba a la familia de Osment simplemente para interesarse por él.

La anécdota que más ha llamado la atención tiene como protagonista un aparato que hoy resulta casi de otra época, que era el contestador automático. Osment recordó que algunas veces regresaba a casa después del colegio y encontraba el contestador del teléfono encendido porque Bruce Willis había dejado un mensaje.

Bruce Willis fue una referencia para él

Años después, Haley Joel Osment ha hablado en numerosas ocasiones de lo que significó trabajar con Bruce Willis siendo tan pequeño. En una entrevista, destacó la manera en la que la estrella le trataba como a un igual durante el rodaje y señaló que su profesionalidad, humildad y generosidad fueron algunas de las cosas que más le impresionaron.