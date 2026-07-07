La confesión del niño de ‘El sexto sentido’ sobre Bruce Willis: «Cuando llegaba a casa de la escuela, me hablaba a través del contestador automático»

No hace tanto, Bruce Willis fue uno de los grandes héroes de acción del cine de Hollywood. Un hombre que, más allá de ser el típico perfil de actor duro en la industria, también quiso trabajar con los mejores directores para que los estudios dejasen de verlo como solo una estrella de la pequeña pantalla. Nombres de la talla de Brian de Palma, Tony Scott, Robert Altman, Zemeckis, Tarantino o Terry Gilliam son sólo, algunos de los realizadores para los que ha trabajado el ganador del Globo de Oro. Retirado ya por culpa de su demencia frontotemporal, sus compañeros de profesión lo siguen recordando con cariño, especialmente el ya no tan joven intérprete de El sexto sentido (1999), Haley Joel Osment.

Un cuarto de siglo después de erizarnos la piel con su célebre «En ocasiones veo muertos», el actor sigue trabajando en el mundo audiovisual, alejado ya de aquella fama de niño estrella con la que parecía que se iba a comer el mundo desde su pequeño papel en Forrest Gump (1994) a los inicios de los 2000, donde lo vimos inmerso en proyectos como Cadena de favores o A.I. Inteligencia Artificial. Además, Osment combinó esa presencia con un desempeño como actor de doblaje, ofreciendo su voz a los videojuegos de la saga Kingdom Hearts. Pero a pesar de su fama pasajera, hoy el nominado a la estatuilla dorada recuerda su colaboración con Willis con una anécdota que dice mucho de la calidad humana del John McClane de la saga Jungla de cristal.

Joel Osment sobre Willis: «Me causó una gran impresión»

El año pasado, con motivo del 25.º aniversario de El sexto sentido, Haley Joel Osment le concedió una entrevista a Entertainment Weekly en la que habló abiertamente sobre cómo había sido trabajar con Willis en el set:

«Fue fantástico… Me causó una gran impresión porque era el primer superfamoso con el que trabajaba, a una edad en la que ya era consciente de su estrellato. Y lo hizo todo de una manera tan genial y tenía tanto carisma… Era la persona que siempre quieres en el set marcando el tono para el tipo de película que estábamos haciendo (…) Bruce abrió el camino y lo lideró».

También contó que meses después de finalizar el rodaje, Willis le enviaba mensajes en el contestador automático para saludarle.

¿Dónde podemos ver ‘El sexto sentido’?

La trama de El sexto sentido se centra en un psicólogo infantil (Willis) que vive traumatizado por el recuerdo de un paciente al que no puede ayudar. Es entonces cuando conoce a Cole Sear (Osment), un confuso niño que necesita tratamiento porque según cuenta, recibe visitas de espíritus atormentados.

Con seis nominaciones al Oscar, la cinta está disponible dentro del catálogo de Disney Plus.