Última hora del estado de salud de Bruce Willis tras el enigmático mensaje publicado por su mujer

La situación de Bruce Willis sigue siendo una de las historias más tristes de Hollywood, ya que el actor de películas como La jungla de cristal sufre una demencia. Esto le ha provocado perder todos los recuerdos de su vida, incluido su éxito como uno de los actores más carismáticos de la historia del cine, además de todo lo que tiene que ver con su vida personal. En los últimos meses, se ha visto como su familia le está apoyando en todo momento en este duro trance, aunque un mensaje de su mujer en las últimas horas está haciendo pensar que su situación haya podido empeorar o algo mucho peor.

Emma Heming Willis, su actual esposa, ha utilizado las redes sociales para lanzar un mensaje que está haciendo pensar en lo peor. «Ayer llevé a los niños a Magic Mountain con unos amigos. La última atracción en la que nos subimos fue Viper y, vaya, la recordaba mucho más divertida de lo que realmente fue. No ha envejecido bien. Pero la última vez que me subí fue con Bruce, allá por 2008. Y aquella vez fue DIVERTIDO. Estoy bastante segura de que no se puede llevar cámara en esas atracciones, pero me alegro mucho de que él lo hiciera», comenzaba escribiendo.

«Sus comentarios. Su risa. Siempre hacía que todo fuera divertido. Así era él, pura diversión. Lo quiero. Y, sencillamente, echo de menos que sea mi compañero de aventuras. Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso sobre mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy muy afortunada de conocer este tipo de amor», continuaba su texto.

Con estas palabras, en las que habla de Willis y su relación en pasado, hace pensar que el actor podría haber fallecido, algo que no han confirmado ninguno de sus familiares en ningún momento. Pero la enfermedad que padece hace pensar que su final podría llegar en cualquier momento, por eso ha preocupado mucho a sus seguidores.

Lo cierto es que este texto aparece junto a un vídeo en el que recuerda cómo fue una de sus visitas a un conocido parque de atracciones de Estados Unidos, por lo que todo parece ser un recuerdo de cómo fue su último viaje junto al actor, cuando todavía no había perdido los recuerdos.

¿Qué enfermedad padece Bruce Willis?

La enfermedad degenerativa que sufre le ha provocado perder la memoria, además de tener dificultades para hablar e incluso para moverse con normalidad, es por eso que ahora mismo es una persona completamente dependiente. Su mujer Emma, sus hijas y hasta su ex, la también actriz Demi Moore, están continuamente pendiente de sus necesidades y se han volcado en sus cuidados.

Este trastorno no tendría cura, por lo que su situación no mejorará en el futuro, por lo que sólo quedaría esperar a que la enfermedad vaya evolucionando y puedan evitar que pierda todas sus capacidades, algo que sólo se podrá conseguir con terapia y ayuda médica.

