El preocupante estado de Bruce Willis obliga a su familia a tomar una drástica decisión
Emma Heming, mujer del actor, se ha sincerado: "Es lo que él hubiese querido en este momento"
Emma Heming, mujer del actor Bruce Willis, se ha sincerado sobre el estado de salud del actor. Recientemente, ha acudido al programa Good morning America y ha confesado que el artista ha empeorado considerablemente. «El cerebro de Bruce está fallando», comenzó diciendo. De hecho, durante los últimos días, su situación ha ido a peor. Por ello, toda la familia ha tenido que tomar una importante decisión. Y es que, recordemos, el legendario protagonista de Jungla de Cristal padece una demencia fontotemporal. Una enfermedad que ha provocado que su salud haya empeorado rápidamente. Una complicada situación que llegó a afectar a la carrera profesional del artista.
Con todo el dolor del mundo, Willis se vió en la obligación de olvidarse de su gran pasión. Pues, padece afasia, un trastorno del lenguaje que le impide leer, escribir o expresarse de forma correcta. Por ello, tomó la contundente decisión de retirarse a tiempo y centrarse en su recuperación. Desde entonces, sus hijas, su mujer y también su ex pareja, Demi Moore, se han convertido en su mayor pilar. Pero, por mucho que intenten mostrarse fuertes frente al actor, la situación es cada vez más preocupante. «Ahora vive en una segunda residencia donde recibe atención médica las 24 horas del día», comentó Emma Heming en el programa estadounidense.
«Es lo que él hubiese querido en este momento y lo que querría para sus seres queridos. Tenerle en casa estaba resultando imposible. Ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas», explicó la mujer del actor. Sin embargo, a pesar de que su cerebro no está trabajando correctamente, sigue gozando de buena salud a sus 70 años.
«Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan», comentó Heming. Asimismo, la mujer ha asegurado que ella intenta pasar todo el tiempo que puede con su marido. Pues, aunque siempre están acompañados por profesionales, quiere estar con él.
Los primeros síntomas de la enfermedad de Bruce Willis
Emma Heming explicó en el programa que cuando conoció el diagnóstico de su marido entró «en pánico y solo recordaba haberlo escuchado y no haber escuchado nada más». Pero, fue entonces cuando comprendió el motivo de las actitudes del actor. Pues, al parecer, los primeros síntomas no pasaron desapercibidos. «Se sentía un poco apartado, un poco frío, no como Bruce, que era muy cálido y muy afectuoso. Hacer todo lo contrario de eso fue alarmante y aterrador», contó.
La mujer ha explicado que el artista siempre ha sido un hombre abierto, hablador y alegre. Pero, de buenas a primeras, se mostraba callado, serio y ausente en las reuniones familiares. «Estoy muy agradecida de que mi marido todavía esté aquí», confesó emocionada. «No necesito que él sepa que soy su esposa, que nos casamos tal día, y esto es lo que es, no necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo», concluyó.