Bruce Willis: Última hora sobre el estado de salud del actor

Desde que comunicó su retirada definitiva del mundo de la actuación, Bruce Willis está viviendo una época muy complicada en su vida. El actor de 68 años padece demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad neurológica que, hasta la fecha, no tiene tratamiento conocido.

Por mucho que intentó no decir adiós a su gran pasión, la interpretación, el artista se vio obligado a ello debido a que sufre uno de los peores síntomas de la enfermedad, afasia. Esta se trata de la tercera causa de demencia más común, algo que ha ido agravando su estado durante el último tiempo a pasos agigantados.

La mujer de Willis, Emma Heming, ha revelado en varias ocasiones cómo se encuentra el actor. Ahora, Glenn Gordon Caron, director cinematográfico que convirtió al actor en una estrella a nivel mundial en los 80, ha sorprendido al confesar que el artista ya no tiene «alegría de vivir».

«Lo que hace esto tan increíble es que, si en algún momento de tu vida has pasado tiempo con Bruce Willis, sabrás que no había nadie con más alegría de vivir que él. Le encantaba la vida, adoraba el simple hecho de levantarse por la mañana y aprovechar la vida al máximo», ha señalado para New York Post.

Asimismo, el creador de la serie Luz de luna, ha confesado que se mantiene en contacto con la familia del actor en todo momento. Además, intenta acudir a verlo, al menos, una vez al mes debido a la gran amistad que siempre tuvieron. «[Bruce] es como si ahora viese la vida a través de una puerta con pantalla», reconocía, confesando que el intérprete ya no era capaz de comunicarse, pero sí le reconocía.

«Creo que sabe quién soy el primero de los tres primeros minutos que me ve. No es totalmente verbal; solía ser un lector empedernido -no quería que nadie lo supiese- y ahora no lee. Todas esas habilidades del lenguaje ya no son posibles para él», se lamentaba.

«Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté aquí, pero esa alegría de vivir se ha ido», señalaba. Una información que ha sobrecogido por completo a los fans del artista.