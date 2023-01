Ha pasado casi un año desde que el actor Bruce Willis se retiró del mundo de la interpretación debido a la afasia, un trastorno cerebral que afecta principalmente al lenguaje y a la comunicación. Ahora, los compañeros de Radar Online han hecho pública la noticia de que el actor modificó su testamento dejando fuera a su exmujer Demi Moore a los 67 años, antes de confirmar su enfermedad.

Ahora que se ha alejado del mundo del cine, el actor tiene mucho más tiempo para pasar tiempo junto a sus familiares. Estas navidades, Bruce Willis decidió pasarlas junto a su actual mujer, sus hijas y su exmujer, la actriz Demi Moore. Algo que ha llamado mucho la atención pues al hacer la modificación del testamento, esta se quedó fuera sin recibir ningún ingreso, y las tres hijas mayores nacidas de su relación (Rummer, Scout y Tallulah) recibirán tan solo un millón de euros cada una, lo que supone un 1% de su patrimonio.

Bruce Willis is celebrating his last Christmas with his family, as his «aphasia» is rapidly deteriorating and will soon prevent him from communicating and speaking.

This disease has no cure unfortunately 😔 pic.twitter.com/iNkaCFFCl0

— Mohamed31 (@Mohamed84382893) December 24, 2022