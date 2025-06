No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 22 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Ferit no puede evitar enfadarse muchísimo al enterarse de que Kaya ha matriculado a Seyran en la universidad. La pareja protagoniza una fortísima discusión, mientras que él le hace saber que no es para nada el momento perfecto para que comience a estudiar. Ferit le confiesa que su prioridad es tener hijos a la mayor brevedad posible para que Halis pueda conocerlos.

Lejos de que todo quede ahí, Kazim no duda un solo segundo en ponerse en contra de que su hija estudie una carrera en la Universidad. Como no podía ser de otra manera, y dadas las circunstancias, Seyran está muy agobiada puesto que no tiene ni la más mínima idea de qué decisión tomar sobre su futuro. Tras meditarlo, finalmente decide no comenzar su carrera universitaria. Suna da el paso de explicar a Ferit que el gran sueño de su hermana siempre ha sido estudiar, y que de pequeña jugaba a era una profesora. Así pues, le comunica y le insiste en que esta era la gran oportunidad de Seyran para cumplir su deseo. Tras esta conversación, Ferit decide recapacitar y da un paso que hará muy feliz a su mujer. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que absolutamente nada sale como el nieto de Halis había planeado.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 29 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Ferit se muestra profundamente desilusionado al ver a Seyran en la universidad. Con lágrimas en los ojos, el joven confiesa que acaba de matricularla, pero lo último que se esperaba era encontrársela en ese lugar junto a Kaya.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Ifakat hace todo lo que está en su mano para tratar de convencer a Suna para que se case con Kaya y tenga hijos. De ser así, podría convertirse en la gran señora de la familia Korhan. Todo ello mientras Nukhet parece no estar mostrando su verdadera cara en la mansión.

Al parecer, tiene un plan secreto para conseguir vengarse de los Korhan por haber sido apartada durante tantos años. Seyran se prepara para celebrar con los suyos que, finalmente, va a cumplir su sueño de estudiar. A pesar de todo, descubre algo verdaderamente impactante que arruina todo: Sultan le está dando pastillas anticonceptivas. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3 y atresplayer.