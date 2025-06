No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado domingo 15 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Ferit no ha dudado un solo segundo en aparecer en la mansión con una compañía completamente inesperada. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de la familia de Seyran. El objetivo del joven no es otro a que todos ellos empiecen a vivir junto a los Korhan. Éstos se quedan verdaderamente descolocados con el nuevo movimiento de Ferit.

Hasta tal punto que acaban recibiendo con tensión y rabia a los familiares de Seyran. Después de todo lo vivido en los últimos meses, es algo que los Korhan no pueden evitar. Lejos de que todo quede ahí, Halis se muestra más que decidido a abrir una nueva joyería en un hotel de lujo. Para ello, opta por mandar a sus nietos para que vean el local que les han ofrecido. Así pues, Kaya y Ferit viajan junto con Abidin y las chicas. Durante ese viaje, se producen varias discusiones entre los dos. Ferit, por su parte, tiene un tenso enfrentamiento con Seyran porque no tiene ni idea de cómo controlar sus celos. La joven se ve sorprendida con una inesperada noticia gracias a Kaya. Una situación que no ha gustado en absoluto a Ferit, puesto que, una vez más, no ha tenido reparos a la hora de perder los papeles.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 22 de junio?

De esta manera tan concreta, vemos cómo la tensión aumenta después de que Kazim vuelve a utilizar la violencia contra Seyran tras una nueva discusión. La joven, afectada, no duda en buscar a Ferit para tratar de encontrar consuelo. Momento que ella aprovecha para admitir que se siente sola.

Asuman, por su parte, no está pasando por su mejor momento. Hasta tal punto que pide a los Korhan cambiar de habitación, puesto que la suya le recuerda a Fuat. Todo ello mientras Seyran y Ferit continúan sin llegar a un acuerdo respecto a los deseos de ella de entrar en la universidad. Gülgün se muestra comprensiva con la propuesta de Seyran, incluso Halis le expresa su apoyo.

A pesar de todo, la joven está empezando a plantearse la posibilidad de renunciar a su sueño para no tener más conflictos con Ferit. Lejos de que todo quede ahí, Ifakat opta por reunirse con Kaya para proponerle una alianza: hacer hasta lo imposible para evitar que Seyran y Ferit tengan hijos. Él no duda en aceptar. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.