Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 8 de junio, pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Ferit se marcha de la mansión, puesto que no aguanta más el trato de su abuelo. Por si fuera poco, todos se sienten profundamente descolocados ante la inesperada llegada de Nukhet y Kaya a la mansión. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Ferit no tiene dinero, por lo que no duda un solo segundo en pedir a su abuelo la parte que le corresponde.

De esta manera, Halis le hace saber que, si regresa a la mansión, no le faltará de nada. Al fin y al cabo, su único objetivo en la vida no es otro que mantener a la familia unida, a como dé lugar. Por si fuera poco, y tras meditarlo mucho, observamos cómo Ferit ha tomado la firme decisión de regresar a la mansión. Eso sí, no lo hace solo ni mucho menos. De hecho, las personas que le acompañan no van a dejar absolutamente indiferente a nadie en la familia Korhan. Lo que quiere provocar el joven es una situación verdaderamente tensa. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Es consciente de que si Halis quiere retarle, él va a jugar hasta las últimas consecuencias. ¡No hay absolutamente nadie que pueda parar a Ferit si su objetivo es salirse con la suya a como dé lugar!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 15 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Ferit no ha dudado un solo segundo en aparecer en la mansión con la familia de Seyran. Y todo con la firme intención de lograr que se muden a vivir con el resto de los Korhan. Su familia, como es de esperar, se quedará completamente descolocada.

Tanto es así que les reciben con tensión y hasta rabia. Halis se muestra decidido a abrir una joyería en un hotel de lujo, por lo que manda a sus nietos a ver el local que les ofrecen. Ferit y Kaya viajan junto a Abidin y las chicas para cumplir con la petición de Halis. Durante el viaje, se producen numerosas discusiones entre Ferit y su primo.

Lejos de que todo quede ahí, Ferit tiene un tenso enfrentamiento con Seyran al ser incapaz de controlar sus celos. Ella, por su parte, se queda sin palabras ante la impactante e inesperada noticia que ha recibido gracias a Kaya. Una información que, a su vez, provoca la ira de Ferit, que acaba perdiendo los papeles una vez más. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3 y atresplayer.