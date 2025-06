No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cuenta con una historia verdaderamente fascinante que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos. El pasado domingo 1 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. Así pues, los espectadores fueron testigos de cómo Nukhet, la hija de Halis que estaba viviendo en Londres, ha aparecido en la mansión junto a su hijo Kaya, para sorpresa de todos. Los dos no tenían ningún tipo de relación con el resto de la familia Korhan. A pesar de todo, y después de lo sucedido en las últimas semanas, Halis se muestra animado a hacerles un hueco entre ellos.

Tras su llegada, Halis decide agitar aún más el avispero. ¿De qué forma? Sentando a Nukhet a su lado en la mesa, puesto que hasta entonces ocupaba Ifakat. Pero no todo queda ahí, ya que pide a Kaya que ocupe el sitio que era de Fuat hasta su fallecimiento. Un gesto que provoca que Ferit estalle como nunca, completamente enfadado. Lejos de que todo quede ahí, el joven no duda un solo segundo en contar a Kazim todo lo sucedido, con la firme intención de que le apoye a la hora de echar de la mansión a los recién llegados. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que nada sale como esperaba, ni mucho menos. Así pues, dadas las circunstancias, Ferit no puede evitar mostrarse profundamente triste con los últimos acontecimientos pero, sobre todo, está muy dolido por culpa de los últimos movimientos que ha hecho su abuelo para hacerle daño.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 8 de junio?

De esta manera tan concreta, seremos testigos de cómo Ferit se ve obligado a tomar una drástica decisión. ¿En qué consiste, exactamente? En marcharse de la mansión, puesto que no puede aguantar más el trato por parte de su abuelo. Por si fuera poco, la llegada de Nukhet y Kaya han conseguido descolocar a todos por completo.

Lejos de que todo quede ahí, Ferit se da cuenta de que no tiene dinero, por lo que pide a su abuelo que le entregue la parte que le corresponde. Halis le asegura que no le faltará nada si vuelve a la mansión, puesto que su objetivo es tener a toda la familia unida. Tras meditarlo por un tiempo, Ferit decide regresar a la mansión.

Eso sí, no lo hace solo. Para la ocasión, escoge a dos acompañantes que, desde luego, no van a dejar absolutamente indiferente a nadie, y mucho menos a los miembros de la familia Korhan. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.