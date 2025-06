No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado domingo 25 de mayo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Ferit es trasladado de urgencia al hospital tras haber sido disparado por Tarik. Como no podía ser de otra manera, toda su familia se siente profundamente preocupada por la situación. Es más, no tardan en culpar a Seyran de todo lo ocurrido. Ella, lejos de achantarse, aguanta todos los reproches y les hace saber que jamás se va a separar de él.

Lejos de que todo quede ahí, los médicos informan que, por fortuna, Ferit está fuera de peligro. Aun así, deben operarle a la mayor brevedad posible a pesar de que uno de sus brazos puede quedar paralizado. Ferit, tras la intervención, deja claro a los Korhan que está profundamente enamorado de Seyran. Es más, les comunica que deben aceptarla, ya que está dispuesto a hacer todo por ella. Por si fuera poco, Seyran y Ferit celebran su ansiada boda. Tras la ceremonia, los dos se sinceran como nunca sobre su futuro y de su deseo común de, finalmente, tener un hijo. Un sueño que podría llegar a hacerse realidad. Por si fuera poco, Halis deja completamente sin palabras a todos los miembros de su familia con una impactante sorpresa. ¿Qué ocurre, exactamente? Se trata de la llegada de dos invitados que van a mudarse a la mansión de los Korhan.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 1 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Nukhet, la hija de Halis que vivía en Londres, ha aparecido por sorpresa en la mansión junto a su hijo Kaya. Los dos no tenían ningún tipo de relación con los Korhan, pero Halis no ha dudado un solo segundo en hacerles un hueco en la familia.

Lejos de que todo quede ahí, Halis sienta a Nukhet a su lado en la mesa, ocupando el sitio de Ifakat. Todo ello mientras hace una firme petición a Kaya, y es que ocupe el sitio que era de Fuat. Un gesto que, como era de esperar, desata la furia y la locura de Ferit. El joven no tarda en comunicar a Kazim lo sucedido para que le ayude a echar a los recién llegados.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que nadie sale como esperaba. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, Ferit acaba profundamente triste y dolido por culpa del nuevo movimiento de su abuelo. Es algo que, desde luego, no esperaba. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.