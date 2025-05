Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 18 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Seyran ha regresado a Antep, y lo ha hecho acompañada de su tía. Es evidente que la joven está profundamente destrozada, pero es consciente de que debe alejarse de Ferit para intentar protegerle en la medida de lo posible. Ferit, por su parte, está tan desquiciado que no duda en buscar a la joven por todas partes. Y lo hace sin tan siquiera pensar en las posibles consecuencias de sus actos.

Es más, no duda en presentarse en la mansión de los Ihsanli, buscando a Seyran como un loco. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Tarik ha aparecido por sorpresa en casa de Seyran, y lo hace junto a todos sus hombres. ¿El objetivo? Tenerla permanentemente vigilada para que Ferit no se acerque a ella, bajo ningún concepto. Por si fuera poco, Halis ordena que encierren a su nieto, puesto que es la única manera que tienen para intentar controlarle. Abidin, por su parte, se muestra profundamente decepcionado con Ferit por haberle ocultado que Suna se había casado. A pesar de todo, opta por entregarle las llaves del coche, confesándole que Seyran se encuentra en Antep. Seyran y Ferit se vuelven a ver y planean escapar, pero Tarik llega en el momento indicado. Entre otras cuestiones, para acabar de una vez por todas con la vida de Ferit.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 25 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Ferit es trasladado de urgencia al hospital tras el disparo de Tarik. Como no podía ser de otra manera, toda su familia está visiblemente preocupada por la situación. Es más, no tardan en culpar a Seyran de lo ocurrido. Ella no duda en aguantar los reproches, dejando muy claro que no se va a separar de él.

Lejos de que todo quede ahí, los médicos comunican que Ferit, por fortuna, está fuera de peligro, pero deben operarle y uno de sus brazos puede quedar paralizado. El pequeño Korhan, tras la intervención, deja claro a su familia que está profundamente enamorado de Seyran y que deben aceptarla, porque está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario por ella.

Seyran y Ferit por fin cumplen su sueño de casarse. Tras la celebración de la boda, los dos hablan sobre su futuro y sobre su sueño de tener un hijo. Todo ello mientras Halis sorprende a su familia con la llegada de dos invitados que van a vivir en la mansión. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.