No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado domingo 11 de mayo, pudimos disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Halis no duda un solo segundo en culpar tanto a Ferit como a Seyran de la trágica muerte de Fuat. Así pues, no va a permitir, bajo ningún concepto, que continúen con su relación sentimental. Es más que evidente que va a hacer todo lo que está en su mano para lograrlo, sin importar en absoluto las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Kazim no duda un solo segundo en llevar a Seyran a la mansión de la familia Korhan, y lo hace por un motivo concreto. ¿En qué consiste, exactamente? En hacer posible que Tarik pueda casarse, de una vez por todas, con ella. Él, por su parte, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para amenazar a Orhan, a quien advierte que acabará con la vida de Ferit si continúa viéndose con Seyran. Pero no todo queda ahí, ya que asegura su familia no es normal y que él fácilmente se obsesiona con la gente porque está completamente loco. A pesar de tener todo en contra, Ferit y Seyran planean escaparse juntos. Es entonces cuando Orhan logra impedir que la joven lo haga, haciéndole pensar en las graves consecuencias. Es un hecho que tiene miedo de perder a otro hijo si se marchan de esta forma tan repentina.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 18 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Seyran ha regresado a Antep, y lo ha hecho acompañada de su tía. Como no podía ser de otra manera, la joven está profundamente destrozada, pero es evidente que está dispuesta a alejarse para siempre de Ferit para intentar protegerle de alguna manera.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Ferit pierde la razón, hasta tal punto que decide buscar a Seyran por todas partes, sin importar las consecuencias. Es más, no tiene reparos a la hora de presentarse en la mansión de los Ihsanli, buscándola como loco. Tarik aparece en casa de Seyran con todos sus hombres, con el objetivo de vigilarla de forma constante. Todo ello mientras Halis solicita que encierren a su nieto, puesto que es la única manera de tenerle bajo control.

Abidin, por su parte, se muestra profundamente decepcionado con Ferit por haberle ocultado que Suna se había casado. A pesar de todo, no tarda en entregarle las llaves del coche, confesándole que Seyran está en Antep. El joven logra reencontrarse con Seyran, por lo que planean huir juntos. A pesar de los esfuerzos, Tarik llega justo cuando esto iba a suceder, y se muestra dispuesto a matar a Ferit. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.