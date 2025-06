Un momento para la historia: así fue el golpe de Topuria que tumbó a Charles Oliveira

El reloj marcaba dos minutos y medio, justo el ecuador del primer asalto, cuando Topuria conectó una derecha tras otra buena combinación y mandó a dormir a Charles Oliveira. Un KO de época que le convierte en doble campeón de la UFC y en uno de los mejores deportistas mundiales. Cumplió su predicción. Dijo que lo tumbaría en el primer asalto y así fue, apenas medio necesitó.

Antes había evitado Topuria que Charles llevara el combate al lugar donde hace daño, el clinch. Se defendió bien El Matador para salir de ahí y culminar de pie. En el striking fue implacable. Le entraron la mayoría de sus golpes y el brasileño, cortado desde prácticamente el inicio de la pelea, cayó desplomado. No se volvió a levantar y Topuria abandonó la jaula con dos cinturones sobre sus hombros.

Fue un visto y no visto. Todo ocurrió muy rápido. La longitud de brazo de Charles Oliveira le permitía tener mayor alcance. Topuria inició midiendo la distancia y con un buen boxeo, mientras que el brasileño buscaba el derribo, el suelo. Es donde mejor se maneja y ahí permaneció después de la primera toma de contacto, no aceptó Ilia la invitación y le esperó de pie. Charles era consciente de donde llevar la pelea, pero Ilia lo interpretó a la perfección.

Ilia Topuria KO’s Charles Oliveira to become the Lightweight UFC Champion of the world!! #UFC317 pic.twitter.com/KyulLjh6TQ

— FightBiz (@FightBizz) June 29, 2025