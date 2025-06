Soy dentista y estas son las dos «únicas» pastas de dientes de Mercadona que compro: cuestan menos de 1 euro

Elegir una buena pasta de dientes parece una cosas sencilla hasta que te de das verdadera cuenta de la amplia variedad que existe, si tenemos en cuenta el hecho de que una odontóloga te explique que no todas las que hay en el supermercado son igual de recomendables. No es sólo colores o sabores, también lo que prometen como eliminar el sarro o blanquear los dientes. Pero entre todo ello, a veces se nos olvida que lo fundamental está en los ingredientes. Y es precisamente ahí donde muchas marcas fallan . Por suerte, a veces lo mejor no tiene por qué ser lo más caro, y eso lo demuestra una dentista que ha compartido en sus redes sociales cuáles son las dos únicas pastas de dientes que compra en Mercadona. Y lo mejor, es que son muy baratas.

A través de un vídeo que ha publicado en TikTok, la dentista (conocida en redes como @unamamidentista) ha señalado con claridad cuáles son, desde su criterio profesional, las mejores opciones de higiene bucodental que se pueden encontrar en la conocida cadena de supermercados. Según explica, no es cuestión de marketing ni de sabores, sino de salud: ambas pastas de dientes que recomienda no contienen sodium lauryl sulfate (SLS), un componente muy común en productos cosméticos y de limpieza que, usado con frecuencia, puede ser irritante para las mucosas bucales e incluso perjudicial para el medio ambiente. A continuación, te contamos cuáles son esas dos pastas de dientes que esta dentista considera dignas de confianza y por qué.

Las dos pastas de dientes de Mercadona que recomienda una dentista

Dentro de la sección de higiene bucal de Mercadona, una de las pastas recomendadas por esta dentista es el Dentífrico Anticaries Deliplus, que se presenta como una opción sencilla, sin florituras, pero eficaz. Su fórmula está diseñada para proteger el esmalte y prevenir la aparición de caries, algo esencial no sólo para niños, sino para adultos de todas las edades. Lo destacable, según la odontóloga, es que está libre de SLS, lo que lo convierte en una opción más suave y respetuosa con las encías, especialmente en personas propensas a tener aftas o sensibilidad bucal.

El precio es otro punto a su favor: apenas 1,05 euros por un tubo de 100 ml, lo que la convierte en una alternativa accesible para toda la familia. Y en un momento donde la sostenibilidad y el consumo responsable van de la mano, elegir una pasta sin sulfatos agresivos como esta, también es una forma de cuidar el entorno acuático, según algunos estudios recientes que analizan los efectos de estos compuestos.

La segunda recomendación de @unamamidentista es el Dentífrico Fresh Gel Deliplus menta extra refrescante, que tiene un precio muy similar: 1,10 euros por unidad. Este producto también se distingue por no contener sodium lauryl sulfate, lo que garantiza una limpieza eficaz pero respetuosa con la boca. Su sabor mentolado intenso deja una agradable sensación de frescor, ideal para quienes buscan una higiene más sensorial sin sacrificar la salud bucal.

El formato en gel tiene una textura ligera que, según la profesional, favorece la distribución del producto en toda la cavidad oral. Además, al no incluir agentes espumantes agresivos, este dentífrico puede ser una excelente opción para personas con encías sensibles, tratamientos de ortodoncia o simplemente para quienes buscan una fórmula más equilibrada. Aunque pueda parecer un producto genérico” su composición lo posiciona como una opción que nada tiene que envidiar a otras marcas más conocidas.

¿Por qué evitar el sodium lauryl sulfate?

Este ingrediente, presente en muchas pastas de dientes convencionales, es un detergente que se usa por su capacidad para generar espuma. Aunque esa sensación nos puede dar la impresión de mayor limpieza, lo cierto es que no es necesaria para una buena higiene bucal. Según la dentista, lo importante es el cepillado correcto, no la espuma que se genera. Además, el SLS ha sido vinculado a irritaciones orales, aparición de llagas e incluso a alteraciones en personas con mucosa sensible.

La inclusión o no de este ingrediente puede ser un pequeño gran detalle. Al eliminarlo, se minimizan los riesgos sin perder eficacia, y eso es lo que convierte a estas dos pastas de Mercadona en productos recomendables desde el punto de vista clínico.