El infierno llega antes de julio: AEMET avisa de las zonas donde dormir será imposible y el sol quemará desde primera hora

La AEMET lanza un importante aviso ante las zonas donde dormir será imposible, el sol será un gran enemigo que vamos a notar desde primera hora. Por lo que, tendremos que estar muy pendientes de una serie de situaciones que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Habrá llegado ese momento en el que España se convierta en un horno ibérico antes de tiempo.

Son días de apostar claramente por una serie de novedades que nos darán algunos datos claves que acabarán marcando una diferencia significativa. Sobre todo, de cara a un problema que año tras año se repite. Dormir en estos días en los que el termómetro no para de subir y no baja ni hasta cuando se pone el sol, es algo que quizás debemos empezar a tener en consideración. De la mano de una previsión del tiempo que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, de una forma muy diferente a la que esperaríamos en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Llega el mes de junio el infierno

Estos días en los que todo puede acabar siendo posible será una realidad, estamos viviendo unas jornadas en las que las temperaturas pueden enfilarse de tal forma que tendremos que empezar a ver llegar un cambio importante. Vamos a visualizar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que teníamos que afrontar.

Con una serie de detalles que acabarán siendo los que nos hagan cambiar de planes o simplemente organizarnos de la mejor forma posible. Es hora de apostar claramente por una serie de novedades que quizás debemos empezar a ver llegar de una manera intensa.

Tocará estar muy pendientes de una situación que se convertirá en una auténtica pesadilla. La AEMET nos dice que debemos empezar a pensar en este nuevo cambio que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. De la inestabilidad, pasamos a una estabilidad que no llega sola, lo hace acompañada de unas temperaturas capaces de batir récords.

Pero no sólo nos darán motivos para empezar a pensar en el verano que nos espera, sino que serán capaces estas temperaturas, de activar todas las alertas posibles. Tal y como nos dicen los expertos, habrá algunas zonas en las que el calor se convertirá en un grave problema.

AEMET avisa de las zonas donde dormir será imposible

«Los días álgidos de la ola de calor serán el domingo 29 y en menor medida el lunes 30, esperándose en general pocos cambios o ligeros ascensos adicionales en las máximas. Los valores superiores a los 40 ºC se extenderán tanto por el cuadrante suroeste como por el medio Ebro, superándose los 42 ºC en el entorno del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, sin descartarlos en el Ebro y el Miño. Las temperaturas también serán altas en la meseta Norte, interior de Mallorca y en los valles del Júcar y el Segura, pudiendo situarse por encima de los 38 ºC. Estos dos días los ascensos térmicos más acusados se esperan en el extremo norte, moderados o incluso notables. En el interior de País Vasco podrían alcanzarse los 36 38 ºC el lunes, y de forma más local y menos probable en otros puntos de la fachada cantábrica».

Siguiendo con el mismo comunicado sobre el calor extremo que vamos a vivir: «La principal fuente de incertidumbre en la evolución de las temperaturas la aporta el paso de una perturbación en altura, lo que ocasionará un aumento de la inestabilidad a partir de mañana. De hecho, durante las tardes del domingo y el lunes se esperan tormentas dispersas en zonas del centro, norte y este peninsular, con chubascos aislados y posibilidad de granizo y rachas muy fuertes asociadas. Las temperaturas mínimas también serán elevadas en los próximos días, sin que se espere que se baje de los 23 – 25 ºC en amplias zonas de la mitad sur y del valle del Ebro a lo largo de todo el periodo de predicción. El escenario más probable indica la entrada de una masa atlántica más fresca y húmeda por el noroeste peninsular a partir del día 1 de julio, iniciando un acusado descenso térmico en el Cantábrico que se extendería por el resto de la mitad norte y en menor medida por el tercio oeste a lo largo de las siguientes jornadas. Sin embargo, es probable que continúen las temperaturas muy elevadas en el cuadrante suroccidental durante la próxima semana, superándose los 38 – 40 ºC. Canarias también se verá afectada por la masa de aire sahariano, con un significativo ascenso de las temperaturas, pero sin alcanzar los umbrales de ola de calor, y con entrada de calima en altura sobre las islas orientales. Las zonas más afectadas serán el sudeste de Fuerteventura y medianías y cumbres orientadas al sur de Gran Canaria, donde se podrían superar los 34 – 37 ºC hoy y mañana. El domingo también se alcanzarán los 34 ºC en medianías del sur de Tenerife y La Gomera, pero a partir del lunes se iniciará un claro descenso térmico en el archipiélago».