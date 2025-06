«Junio se guarda la traca final»: el aviso más preocupante de Roberto Brasero sobre el cambio extremo que viene

El aviso más preocupante de Roberto Brasero sobre el cambio extremo que viene ya es una realidad. Nos enfrentamos a una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que marcarán estas jornadas que tenemos por delante. Será el momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden ser claves y que acabarán marcando una diferencia significativa. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede traducirse en un cambio extremo.

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, no duda en dar algunos detalles sobre lo que está a punto de pasar. Con la mirada puesta a unos cambios que, sin duda alguna, acabarán convirtiéndose en una realidad. Su previsión del tiempo pone los pelos de punta ante lo que está por llegar.

Este aviso lo ha dado en Antena 3: «La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso por ola de calor para el cuadrante suroccidental, valle del Ebro y depresiones del nordeste. En él se identifican éstas como las zonas más afectadas y donde veremos los avisos de nivel naranja este fin de semana. Pero no serán las únicas donde se note el calor. Mañana sábado se espera que se superen de forma generalizada los 38ºC en el cuadrante suroeste y de manera local en la meseta Norte, este de la meseta Sur y valles del Júcar y el Segura, pudiendo alcanzarse los 40-42ºC en los valles del Guadalquivir, Genil, Guadiana, Tajo y Ebro, así como en las depresiones del nordeste. El domingo subirán también en el norte de Galicia y el Cantábrico, aunque no serán tan elevadas, pero en Bilbao por ejemplo podríamos llegar a 34º. Las temperaturas mínimas también serán elevadas en los próximos días y no bajaremos de los 23-25ºC en amplias zonas del centro, de la mitad sur, el este y del valle del Ebro».

Siguiendo con la misma explicación: «Los días álgidos de la ola de calor serán el domingo 29 y el lunes 30, cuando los valores superiores a los 40º C se extenderían tanto en el cuadrante suroeste como por el medio Ebro, pudiendo alcanzarse localmente en el valle del Miño. Se espera que se superen los 42º C en el entorno del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, sin descartarlos en el Ebro. Las temperaturas también serán altas en la meseta Norte, interior de Mallorca y en los valles del Júcar y el Segura, donde se alcanzarán los 36ºC y puntualmente los 38ºC. El lunes, además, serán también elevadas en el Cantábrico oriental, sin descartar que se superen los 36-38ºC. De cara al lunes y el martes habrá ligeras variaciones en las temperaturas, en función del lugar y el día, pero en general seguiremos con valores similares con valor muy intenso tanto diurno o nocturno. Es destacable que se superarán de nuevo los 35° en casi toda España. Además, se añade el lunes el interior de las comunidades cantábricas, aunque el martes y el miércoles refrescará por allí. En el resto no habrá grandes variaciones, por lo tanto, el martes y el miércoles, se mantendrán las noches tórridas. Las máximas serán superiores a las 38° en el NE, centro y sur; con más de 40° en los Valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. El martes ya deberían bajar algo en el extremo norte pero seguiría siendo un día de ola de calor y el miércoles con una bajada más notable por el oeste y tercio norte peninsular se terminaría la ola de calor».