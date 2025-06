Roberto Brasero tiene malas noticias y lo que viene es muy duro: a partir del…

Tiene malas noticias Roberto Brasero por lo que viene y es muy duro, a partir de este día todo cambiará y lo hará de tal forma que deberemos empezar a tener en consideración. Por lo que, hasta el momento no teníamos por delante, una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas jornadas. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de expertos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después.

Es importante descubrir lo que está pasando en estos días que hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante. Estamos ante un cambio que puede acabar siendo lo que marcará un antes y un después. Una situación de cambios que pueden ser los que realmente nos acompañarán en unas jornadas en las que para muchos acabarán siendo festivas. Tenemos que empezar a prepararnos para vivir una experiencia que puede acabar siendo lo que marque estas próximas jornadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en consideración. A partir de este día llega un destacado cambio que tendremos que afrontar, según una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Lo que viene es muy duro

Estamos viviendo unas jornadas en las que todo puede ser posible, estamos ante una serie de situaciones que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener en mente. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar convirtiéndose en algo realmente sorprendente.

Las altas temperaturas de días pasados han dado paso a una serie de cambios en este cielo que tenemos por delante y que puede acabar sobrepasando algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Es momento de dejar salir algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos momentos.

Pasaremos de las altas temperaturas a un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estaremos pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen estos próximos días.

Tenemos que empezar a visualizar determinados cambios que hasta la fecha no teníamos por delante y que pueden acabar siendo los que marquen estas próximas jornadas. Roberto Brasero se adelanta a todos y nos da una serie de noticias inesperadas.

Llegan las malas noticias por parte de Roberto Brasero

El experto en el tiempo Roberto Brasero nos da una serie de malas noticias que debemos empezar a tener en consideración. Con una mirada puesta a unos cambios que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado en estos próximos días.

«Este miércoles todavía tendremos tormentas y podremos caer granizo en Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Castilla y León. Por la tarde ya debería alejarse la dana y las tormentas deberían ir a menos. En otras zonas del oeste y centro peninsular donde hoy las estamos teniendo (Extremadura o Madrid, por ejemplo) el miércoles ya no se esperan tormentas. Y el jueves ya no deberíamos tenerlas al alejarse definitivamente ese embolsamiento de aire frío que las está provocando».

Siguiendo con la misma explicación: «Por otro lado y debido a este movimiento atmosférico de las últimas horas, mañana tendremos una bajada de las temperaturas en muchas zonas, aunque no en todas dado que EN el tercio este peninsular y en Baleares no habrá cambios y seguirán siendo muy elevadas: el miércoles será otro día de calor intenso en el área mediterránea y aledaños y un poco menos que hoy en el resto de España. Llegaremos a 31º en Barcelona, 32º en Valencia, 33º en Málaga y 40º en zonas de Mallorca y el Valle del Ebro. Sin embargo, en Madrid o Valladolid no llegaremos este miércoles a los 30º y en Sevilla o Toledo los rebasaremos por poco. Una excepción ya que a partir de jueves volverán a subir».

Volveremos a lo peor de una estación del año en el que todo es posible: «A partir del jueves inicia un periodo de tiempo más estable, al irse afianzando las altas presiones sobre nuestro entorno. Así tendremos una segunda mitad de la semana con cielos poco nubosos y precipitaciones escasas. En caso de que se dé, serían en el extremo norte de la península, sin descartar alguna tormenta aislada, pero poca cosa y nada que ver con las del inicio de la semana. Una semana que terminará de nuevo con temperaturas muy elevadas, propias de pleno verano, y el de Almería de ayer no será el único récord que se pueda batir en este junio prolongadamente caluroso que estamos viviendo». España volverá a convertirse en un horno ibérico con una serie de novedades destacadas.