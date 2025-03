Del director de ‘El sexto sentido’ y una obra maestra: pasó desapercibida y es una joya oculta de Netflix

Hubo un tiempo en el que a M.Night Shyamalan se le consideró el nuevo Steven Spielberg. Sí, la sentencia era tan injusta como la coletilla de «el nuevo Messi» que tanto se dice en el terreno futbolístico, pero no deja de ser cierto que el realizador de origen indio irrumpía en el cine comercial con un título de la magnitud de El sexto sentido. Una obra clave que marcó el inicio de los 2000 y a la que le siguió todo un cine de explotación que intentaba replicar ese tremendo giro final de su argumento. El rey del plot-twist replicó su fórmula en más de una ocasión y tras varios fracasos comerciales, desapareció abruptamente de la primera línea de Hollywood. Sin embargo, desde hace una década Shyamalan está de vuelta, a través de una inventiva totalmente desenfadada que comenzó seguramente, con el estreno de una obra maestra que pasó desapercibida cuatro años atrás.

Por mucho que en tu currículum fílmico existan obras como El protegido (2000), Señales (2002) o El bosque (2004), nada puede evitar que la meca del celuloide deje de financiarte películas si empalmas catástrofes comerciales de la talla de El incidente (2008), Airbender, el último guerrero (2010) y After Earth (2013). Tres proyectos vapuleados por la crítica y despreciados por un público, que no acudió precisamente en masa a las salas de cine de todo el mundo. Por suerte para sus fans más acérrimos, Shyamalan recuperó la confianza de los estudios sorprendiendo a la audiencia gracias a Múltiple. Filme de terror que literalmente, lo reconectaba con su mejor cine al transcurrir esta en el mismo universo que la anteriormente mencionada, El protegido. No obstante, en realidad la obra maestra reciente de su filmografía que pasó desapercibida, llegaría casi un lustro después. Tras la mediocre Glass y su fantástica labor como productor ejecutivo en la serie Servant de Apple TV +, el tres veces nominado al premio de la Academia nos regaló la adaptación de una novela gráfica memorable. La enigmática y sobrenatural, Tiempo.

¿De qué trata ‘Tiempo’?

La sinopsis oficial de Tiempo (titulada originalmente Old) es la siguiente: «Durante unas vacaciones en un idílico paraíso tropical, una familia realiza una excursión con un grupo de personas a una playa escondida como parte de la actividad del complejo hotelero en el que se encuentran. Pero tras permanecer unos minutos en ella, comienzan a darse cuenta de que ese no es para nada, un sitio normal».

Podríamos entrar en más detalles sobre el argumento de esta obra maestra desapercibida por los espectadores. Pero la brillantez y singularidad de su contenido es demasiado llamativa como para no querer ir, sin saber mucho más de la temática y argumento completo que conocemos en Tiempo. Como viene siendo habitual a lo largo de su carrera, Shyamalan reunió a todo un elenco de caras conocidas para su reparto, liderado principalmente por Gael García Bernal (Amores perros) y Vicky Krieps (El hilo invisible) como los dos padres de la familia protagonista. Tras ellos, el casting se completa con otros nombres y rostros reconocibles como Rufus Sewell (El ilusionista), Thomasin McKenzie (Última noche en el Soho), Alex Wolff (Hereditary), Nikki Amuka-Bird (Llaman a la puerta), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Ken Leung (Perdidos) y Aaron Pierre (El ferrocarril subterráneo), entre otros.

Cuando nos referimos a que Tiempo es una especie de obra maestra que pasó desapercibida, hablamos en realidad de una polarización completa por parte de la prensa internacional. Algunos no compraron lo gratuito de su giro final, mientras que otros críticos entendieron la propuesta como una metáfora de terror existencial completamente incómoda. En el box office, sus números no pudieron ser mejores. Partiendo de un presupuesto de 18 millones de dólares, Tiempo logró alcanzar casi los 100 millones en la taquilla mundial. Poco más de una hora y media de duración que por el momento, sólo puede disfrutarse en el catálogo de Netflix.

¿Una obra maestra desapercibida?

Gracias al impacto económico de Tiempo, Shyamalan no sólo recuperó su estatus de cineasta solvente. Además logró sacar con cierta celeridad todos los siguientes proyectos que tenía en mente, con un ritmo de trabajo increíble. Primero fue Llaman a la puerta y después, firmando un acuerdo de larga duración con Warner Bros, el pasado año estrenó La trampa.

En 2026 estrenará la adaptación de una novela de Nicholas Sparks todavía sin título. Lo único que sabemos es que será un thriller protagonizado por Jake Gyllenhaal y Alicia Vikander.