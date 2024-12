Pasó desapercibida pero ésta es la serie que tienes que ver si te gustó ‘From’

Algunas series interesantes pasan desapercibidas para la mayoría de sus usuarios en las plataformas de streaming y con el tiempo son descubiertas y nos damos cuenta de que son una joya. Esto es lo que ha ocurrido con la serie Servant que se estrenó en Apple TV+ en 2019. Una original historia sobre sectas y maternidad que ha contado como uno de los encargados de la dirección con nada más y nada menos que con M. Night Shyamalan, el responsable de la conocida película de terror El sexto sentido. Además, esta serie cuenta con el guion de su hija Ishana, cuya su ópera prima fue Los vigilantes. La serie Servant está centrada en la historia de una pareja millonaria de Filadelfia, Dorothy y Sean Turner, los cuales acaban de perder a su hijo de trece semanas y están pasando por un momento muy difícil, hasta que deciden contratar a una joven niñera.

La serie Servant combina con destreza el suspense con el humor negro y ha sido creada por Tony Basgallop (El consultor). Una brillante ficción en la que se nota desde el primer episodio la mano firme de M. Night Shyamalan, el cual sabe dosificar la tensión desde el minuto uno y logra mantener al espectador pegado a la pantalla con sus giros magistrales. Servant es una ficción perfecta para los que están buscando una serie de suspense y terror de calidad y cuenta con cuatro temporadas de 10 episodios de unos 30 minutos cada uno.

¿Qué ocurre en la serie Servant?

La serie Servant cuenta la historia de Dorothy y Sean Turner, una pareja millonaria que vive en Filadelfia y se está enfrentando a la pérdida de su hijo Jericho que ha fallecido con tan solo 13 semanas. Dorothy experimenta un brote psicótico y la pareja está tan hundida por la muerte de su hijo que se someten a una terapia de objetos transitorios utilizando un bebé reborn para lograr superar esta pérdida. A este bebé hiperrealista deciden llamarle Jericho, el mismo nombre que tenía su hijo fallecido.

La pareja decide contratar a Leanne una joven niñera Leanne que tendrá que mudarse y cuidar de Jericho y como se explica en la sinopsis «abre su hogar a una fuerza misteriosa». La joven niñera pronto se dará cuenta de que este matrimonio arrastra una gran tragedia familiar que está hundiendo cada vez más a la pareja. Unas semanas después la pareja se encuentra con un extraño suceso: hay un bebé real donde antes estaba el reborn. Todo cambia y se complica desde este momento para la familia y la niñera. La serie de suspense ‘Servant’ se puede ver en Apple TV+.

El reparto de esta serie de terror y suspense

Los protagonistas de la serie Servant son los actores Lauren Ambrose, Toby Kebbell y Nell Tiger Free que dan vida a la joven pareja traumatizada por el fallecimiento de su hijo y a la joven niñera. Al actor Toby Kebbell le conocemos por su trabajo en las películas Rocknrolla de Guy Ritchie, Prince of Persia: The Sands of Time y en The Sorcerer’s Apprentice. También le hemos podido ver en un episodios de la primera temporada de la serie Black Mirror.

La actriz Lauren Ambroso es conocida por su papel de Claire en la serie de televisión Six Feet Under. A Nell Tiger Free le hemos en el papel de Myrcella Baratheon en la serie Juego de tronos y el de Janey Carter en Too Old To Die Young.

En el reparto de este drama psicológico Servant está también el actor Rupert Grint, conocido por interpretar a Ron Weasley en la serie de películas de Harry Potter. También ha protagonizado la película Wild Target (2010) y formó parte del reparto de Charlie Countryman (2015).

Además, en el reparto de esta serie participan un gran número de actores entre los que podemos citar a Phillip James Brannon que da vida a Matthew Roscoe, un detective privado y amigo de Julian, Tony Revolori a Tobe, ayudante de cocina de Sean, S. J. Son a Wanda, una niñera de la que Leanne se hace amiga, Boris McGiver al tío George, el «tío» de Leanne, Jerrika Hinton a Natalie Gorman, una amiga y terapeuta de Dorothy que sugirió el muñeco re-born como método de afrontamiento temporal, Molly Griggs como Isabelle Carrick, una reportera de 8News y Todd Waring como Frank Pearce, padre de Dorothy y Julian, entre otros muchos.

Si te gustan las series de suspense que enganchan desde el primer momento y estás buscando una a la altura de From, una buena opción puede ser la serie Servant. Una ficción original que cuenta con un ritmo vertiginoso y que es perfecta para disfrutar de ella en el sillón los fines de semana de este mes de diciembre.