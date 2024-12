‘From’ desvela el secreto que lleva años atormentando a sus fans: no es lo que nadie imaginaba

En 2022 se estrenó la serie de terror y misterio From y desde entonces se ha convertido en todo un éxito de audiencia. La acción de From tiene lugar en un misterioso pueblo del que no pueden salir sus habitantes porque en los bosques de alrededor hay toda una serie de monstruos que aparecen cuando llega la noche. Los habitantes de este pueblo intentan mantener la calma durante el día, pero al mismo tiempo intentan buscar vías para escaparse de la localidad si es necesario. Nada más estrenarse la primera temporada de esta serie de MGM+, se convirtió en todo un fenómeno de éxito de audiencia que ha ido aumentando con las dos siguientes temporadas. From se puede ver en España en las plataformas de streaming Max, Prime Video y Movistar+ y nos acabamos de enterar de que la temporada 4 de esta serie ha sido renovada oficialmente.

Desde el principio la serie de misterio From propone grandes incógnitas: ¿qué está pasando en este pueblo perdido? ¿Por qué no se puede salir de la localidad? ¿Qué son esos monstruos horribles que salen de noche y aterrorizan a los habitantes del pueblo? ¿Por qué se ha llegado a esa situación? ¿Qué significan los árboles de botellas y los números que contienen? La emisión de la tercera temporada ya ha terminado, pero todavía numerosas incógnitas sobre lo que está pasando en este pueblo. Una ambiciosa serie de terror creada por John Griffin para Epix que está disponible en Max y se ha convertido en la favorita de muchos de sus usuarios.

Las grandes incógnitas de la serie From

Lo primero avisar a los que no han visto todavía la tercera temporada de esta serie que tengan cuidado porque se pueden encontrar spoilers. Aunque todavía siguen quedando muchas incógnitas importantes por resolver en la serie From, al final de la temporada 3 se da una pista importante sobre el significado de los árboles de botellas y los números que contienen. Parece ser que este misterio está conectado con los niños Anghkooey que fueron sacrificados en un terrible ritual que transformó a sus padres en las terribles criaturas que aterrorizan a los habitantes de este pueblo.

Esto se descubre cuando Tabitha y Jade tras haber tenido varias visiones recurrentes, se dan cuenta de que los números representan una secuencia musical. Los dos deciden tocar la melodía con el violín cerca de uno de los árboles y logran invocar a los niños que van guiando a estos dos personajes hacia la verdad. Según se explica en esta tercera temporada, los sacrificios de los niños fueron realizados a cambio de la inmortalidad para los adultos del pueblo.

Además, Tabitha y Jade descubren que no son solo unos forasteros que han llegado al pueblo, sino que son reencarnaciones de antiguos habitantes de la localidad. Por eso tienen esos recuerdos sobre épocas pasada. La solución para ellos será liberar a los niños y romper con este ciclo de reencarnación forzada.

La temporada 4 de esta serie de terror y misterio

El increíble final de la tercera temporada de From nos ha dejado claro que la serie no ha terminado y que habrá una nueva temporada. Por ahora tenemos pocos datos sobre la cuarta entrega de esta serie de terror salvo que ha sido renovada el pasado 22 de noviembre y que su estreno está previsto como muy pronto para 2026.

También sabemos que el actor Harold Perrineau volverá a interpretar el papel de Boyd Stevens, el líder de este misterioso pueblo. Boyd se autoproclamó sheriff y del pueblo y es un veterano retirado del ejército de los EE. UU. que sirvió en Afganistán e Irak. Su esposa, Abby, fue asesinada durante su estancia en el pueblo y está enterrada en esta localidad.

La actriz Catalina Sandino Moreno dará vida de nuevo al personaje de Tabitha Matthews y Eion Bailey a Jim Matthews, su esposo. Los miembros de esta familia de forasteros llegaron al pueblo en busca de un futuro mejor, pero pronto se dan cuenta de que algo terrible está sucediendo en esta misteriosa localidad y deciden buscar la forma de escaparse. Además de estos actores, seguro que se incorporarán al reparto de esta cuarta entrega otros nuevos, pero todavía no tenemos ningún dato. Seguro que pronto nos irán informando desde la productora de todas las novedades de la cuarta entrega.

Tampoco sabemos cuál será la trama de la cuarta temporada de From, pero los seguidores de esta serie esperan que por fin se desvelen todas las incógnitas que se han planteado desde el principio de esta ficción de terror de John Griffin. Por ahora, sus seguidores se tendrán que conformar con ver de nuevo las tres temporadas de From que están disponibles en Max e imaginar cuál puede ser la explicación de todas estas incógnitas.