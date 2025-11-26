Doloroso mensaje de la hija de Bruce Willis sobre el estado del actor: «Le abrazo, aunque…»

Rumer Willis ha ofrecido un retrato particularmente doloroso de la situación que atraviesa su padre, Bruce Willis, desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad que ha transformado por completo la vida del actor y de toda su familia. En una ronda de preguntas con sus seguidores, la actriz admitió que cada visita está cargada de incertidumbre, porque ya no tiene la seguridad de que él la identifique al entrar en la habitación. Aun así, explicó que sigue aferrándose a la conexión emocional que permanece entre ambos, una sensación que describe como profundamente reconfortante pese al deterioro.

«Estoy muy agradecida de que cuando voy allí y le doy un abrazo, me reconozca o no, él pueda sentir el amor que le he dado, y yo pueda sentirlo de vuelta de él», comentó, subrayando que ese intercambio, aunque ya no dependa del recuerdo, conserva un significado determinante para ella.

Rumer Willis abre su corazón

La actriz ha respondido a sus fans desde sus historias de Instagram, donde quiso ser completamente honesta sobre la realidad de la enfermedad. Señaló que muchas veces le cuesta responder a quienes preguntan por la evolución de su padre, porque considera que no existen fórmulas amables para describir un proceso neurodegenerativo que no tiene marcha atrás. «La gente siempre me hace esta pregunta y creo que es un poco difícil de responder, porque la verdad es que a nadie con DFT le va bien», afirma, dejando claro que no se aferra a expectativas irreales y que prefiere transmitir una visión sincera, aunque sea dolorosa.

Aun así, matizó que su padre está «bien» dentro de lo que permite la demencia frontotemporal, recordando que la forma habitual de medir el bienestar ya no se aplica en este contexto. «La única forma en que siento que podría responder a eso, diciendo algo como ¡Lo está yendo genial!, es que, supongo que esos parámetros ya no funcionan realmente, en mi opinión», reflexionó ante sus seguidores.

En sus palabras también quiso destacar la importancia que han cobrado los momentos que comparte con su hija, Luetta, cuando visitan juntos al actor. Rumer contó que, pese a las limitaciones cognitivas de su padre, sigue percibiendo una chispa en él que la empuja a mantener vivos sus encuentros y a construir nuevas maneras de relacionarse. «De que todavía veo una chispa en él, y él pueda sentir el amor que le estoy dando», comenta al respecto.

Defiende que sentirse acogida por su padre, aunque sea desde un plano más emocional que racional, le resulta profundamente valioso, y que esos gestos mínimos se han convertido en su sostén dentro de una situación tan compleja. También expresó que se siente afortunada de poder compartir ese tiempo con su hija y de permitir que Bruce reciba el cariño de su nieta en una etapa tan delicada.

Bruce Willis está retirado

La retirada de Bruce Willis del cine en 2022 fue el primer signo visible para el público de que su salud estaba cambiando de manera acelerada, aunque para su familia el deterioro ya era evidente. Su último trabajo, Detective Knight: Independence (2023), pasó a ser de forma involuntaria su despedida, y durante su rodaje fue necesario reducir sus escenas y adaptarlas a sus nuevas limitaciones, algo que su equipo realizó con discreción para protegerlo.

Desde entonces, la progresión de la enfermedad ha sido rápida y, según reconocieron amigos del actor el pasado verano, ya no puede realizar actividades que antes disfrutaba enormemente, como leer o escribir. Para aquellos que lo conocieron en su faceta más intelectual, esta pérdida ha sido especialmente dura, ya que leer formaba parte de su rutina diaria y era una de sus grandes aficiones.

La decisión de la familia

Ante el avance de la enfermedad, sus hijos se vieron obligados a tomar la difícil decisión de trasladarlo desde la casa familiar a una vivienda de una sola planta, diseñada para ofrecer un entorno más seguro y accesible. Allí cuenta con un equipo especializado que lo atiende las 24 horas del día, una medida que, según explicaron, buscaba garantizar no solo su seguridad, sino también el bienestar emocional de todos los que lo rodean.

Emma Heming, su mujer, relató en el especial Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado que esta medida fue una de las más dolorosas que ha afrontado desde el inicio de la enfermedad. «Es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora», confesó ante Diane Sawyer, explicando que el proceso implicó un enorme esfuerzo emocional y práctico, pero que era la elección más responsable dadas las circunstancias.

El traslado generó críticas por parte de algunos espectadores, algo que Emma no dejó pasar y que aprovechó para denunciar la falta de comprensión hacia el rol del cuidador. La esposa del actor lamentó que muchas personas juzgan desde el desconocimiento y con una ligereza que ignora el desgaste físico, emocional y psicológico que implica velar por alguien que atraviesa un proceso neurodegenerativo. «Con demasiada frecuencia, quienes no han vivido esta experiencia ni han estado en primera línea juzgan a los cuidadores de forma rápida e injusta», expresó con contundencia, reivindicando la importancia de respetar las decisiones que toma una familia que intenta actuar con amor y responsabilidad.