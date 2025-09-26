La dura confesión del niño de ‘El sexto sentido’ sobre el rodaje con Bruce Willis: «Era un…»

La películas sobreviven al tiempo, pero los años pasan para todos. Incluidos los actores. Por eso, impacta ver cómo casi de manera imperceptible, algunas cintas que creíamos modernas cumplen una década y cómo intérpretes que comenzaron muy jóvenes ya son figuras adultas dentro de la industria. Estas dos variantes indisolubles se pueden escenificar a la perfección con «el niño» de El sexo sentido, Haley Joel Osment. Actor que recientemente cumplió 37 años y que con motivo del 25 aniversario de la cinta de M. Night Shyamalan, acaba de conceder una entrevista en la que ha hablado del rodaje y de por supuesto, su actual malogrado compañero de reparto: Bruce Willis.

A pesar de sus seis nominaciones a los Oscar y su taquilla de 672 millones de dólares, El sexto sentido no obtuvo ningún rédito en la ceremonia de los Oscar del año 2000. Aunque en realidad, tampoco podemos culpar en esta ocasión a la Academia. Pues en dicha edición, se concentraron las últimas grandes obras maestras del siglo XX: American Beauty, Matrix, El dilema, Todo sobre mi madre y Las normas de la casa de la sidra lideraron una contundente alfombra roja. Pero como bien ha sucedido a lo largo de la historia del séptimo arte, el guion original de Shyamalan con su plot-twist marca de la casa, ha envejecido casi mejor que la mayoría de sus competidoras por la estatuilla dorada.

Ahora, el que fuese ese icónico y parodiado niño de El sexto sentido ha hecho una reflexión muy a posteriori de lo que significó estar presente en ese proyecto, mencionando la capacidad de liderazgo del actor de Pulp Fiction.

«El niño del sexto sentido» tiene 37 años

En la entrevista concedida a Entertainment Weekly, Osment contó cómo trabajar con el ganador del Globo de Oro cumplió todas sus expectativas:

«Fue fantástico…Me causó una gran impresión porque era el primer superfamoso con el que trabajaba (…) Tenía tanto carisma…Era la persona que siempre quieres en el set marcando el tono para el tipo de película que estábamos haciendo, porque las cosas generalmente giran en torno al número uno. Era un guion que a todos nos importaba mucho y en el que pusimos mucho esfuerzo, y Bruce abrió el camino y lo lideró».

Tras su papel en El sexto sentido, Osment siguió su carrera de niño estrella, apareciendo en proyectos como Cadena de favores o Inteligencia artificial. Tras ello, su presencia se fue difuminando, apareciendo como intérprete secundario en diversas producciones. La última de ellas en Terminagolf 2, la secuela de Adam Sandler para Netflix. Por su parte, Willis lleva ya dos años retirado de la profesión debido a su diagnóstico de afasia, un trastorno neurodegenerativo que entre otras cosas, le impide poder comunicarse.

¿De qué trata ‘El sexto sentido’?

La historia de El sexto sentido nos presenta al doctor Malcom Crowe, un psicólogo infantil que quedó impactado con el recuerdo de un trastornado joven al que no pudo ayudar. Por eso, cuando se le presenta la posibilidad de ayudar a Cole Sear-un niño con problemas-Crowe hará todo lo posible por redimirse. Sin embargo, la aterradora verdad que se esconde detrás de los miedos del pequeño es abrumadora: puede ver espíritus en cualquier momento.

Aparte de suponer el estrellato para el propio niño actor de El sexto sentido, la cinta disparó del mismo modo la carrera fílmica de M. Night Shyamalan. Hasta el punto de referirse a él como el «nuevo Spielberg». Siendo todavía hoy su película mejor valorada, los espectadores pueden revivir la historia (o verla por primera vez) en el catálogo de Disney Plus.