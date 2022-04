Hace algunas horas, los cinéfilos de todo el mundo se encontraban con una triste noticia: Bruce Willis se retiraba del cine tras ser diagnosticado de Afasia. La enfermedad, merma la capacidad de comunicación, impidiendo tener conversaciones normales. Una situación que impide directamente el desarrollo normal de su profesión. En los últimos años, su presencia de la primera línea se había esfumado, Willis participaba sobretodo en cintas que iban directas al mercado doméstico, siendo este un camino que desembocó en una categoría propia dentro de los Razies. Estos, ya han borrado de su palmarés ese “honor” y sus compañeros de Hollywood no han podido hacer otra cosa que rendirse ante la carrera de un hombre que trabajó en títulos inmortales como Jungla de cristal, El protegido o Looper.

Uno de los primeros en mostrar su pena por la retirada de su compañero ha sido John Travolta, al que le unía una buena amistad desde que juntos rodasen la mítica Pulp Fiction: “Bruce y yo nos hicimos buenos amigos cuando compartimos 2 de nuestros mayores éxitos juntos, Pulp Fiction y Mira quién habla. Años más tarde me dijo: ‘John, solo quiero que sepas que cuando te pasa algo bueno, siento que me está pasando a mi’. Así de generosa es su alma. Te amo Bruce”.

All my love and respect to my big brother Bruce Willis. I know his wonderful family is surrounding him with support and strength. He will always be that hero on that poster on my wall as kid.

— M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) March 31, 2022