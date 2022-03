La hija de Bruce Willis anunció ayer vía Instagram que su padre se retiraba de la profesión, debido a un reciente diagnóstico de afasia. Esta enfermedad, que puede dificultar la capacidad de comunicación tanto de forma verbal como escrita, impide de manera directa que Willis siga actuando. Entre finales de los 80 y principio de los 2000, el intérprete firmó alguno de los mejores títulos de la historia reciente del cine, pero conforme pasaron los años, su estela de estrella se fue diluyendo hacia producciones que iban directas al mercado doméstico. Por eso, los premios Razzies, comúnmente conocidos como los anti-Oscar, le crearon una categoría especial “Peor actuación de Bruce Willis en una película de 2021”. “Un honor” que ahora se plantean retirar debido al motivo de su salida de la industria.

Si ya de por sí, estos galardones antagonistas de las estatuillas doradas suelen ser polémicos, en esta ocasión no han tenido demasiada suerte con el anuncio de la categoría. Un infortunio que le ha valido a la organización el rechazo de una parte del público. Por ello, los organizadores han hablado con Indiewire, dejando entrever que están considerando varias opciones para responder al comunicado de la familia Willis.

The Razzies are truly sorry for #BruceWillis diagnosed condition. Perhaps this explains why he wanted to go out with a bang in 2021. Our best wishes to Bruce and family.

— The Razzie® Awards (@RazzieAwards) March 30, 2022