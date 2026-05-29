La jornada de hoy, 29 de mayo de 2026, se presenta con un cielo poco nuboso que irá aumentando a nuboso al final del día. En toda la provincia, las temperaturas experimentarán un descenso, especialmente acentuado en la mitad norte. También se podría registrar alguna tormenta aislada en el extremo sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y brisas suaves

El cielo de Bilbao se despierta con un suave manto de nubes que, a lo largo del día, se dispersarán en un juego de luces y sombras. Con temperaturas que rondarán entre los 16 y 28 grados, el ambiente se mantendrá agradable, aunque la humedad podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa en algunos momentos. A media mañana, el viento soplará del noreste a una velocidad moderada de 10 km/h, aportando frescura a la jornada.

Ya por la tarde, el sol se mostrará más generoso y el cielo se tornará más despejado, permitiendo que los rayos dorados iluminen Bilbao hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:42. Aunque no se prevé lluvia durante el día, el ambiente podría sentirse algo cargado debido a la elevada humedad. Así, la jornada transcurrirá en un equilibrio agradable entre calidez y brisas suaves, perfecta para disfrutar de un paseo por la ciudad.

Brisa fresca y posible lluvia en Baracaldo

El día en Baracaldo se presenta con una atmósfera cargada, como si el cielo mismo contara con su propia danza. Desde el amanecer, una brisa fuerte comienza a hacerse notar, mientras las nubes oscilan entre tonos grises y claros, anticipando una jornada marcada por la inestabilidad. A medida que avanza la mañana, el viento de dirección norte soplará a 15 km/h, creando una sensación refrescante que contrastará con el aumento de la temperatura hasta los 26°C.

Pese a las primeras horas sin lluvias ni precipitaciones, la tarde mostrará un cambio notable. Con el cielo cubierto, las ráfagas de viento llegaron a alcanzar los 30 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo previsto. La humedad podrá superar el 100% en ciertos momentos, intensificando una sensación de incomodidad. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que los fenómenos meteorológicos pueden jugar una carta inesperada en cualquier instante.

Guecho: cielo despejado y ambiente fresco

Esta jornada en Guecho amanece tranquila, con un cielo mayormente despejado que dará paso a un ambiente fresco, ya que la temperatura mínima rondará los 16 °C. A medida que avance la mañana, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 23 °C por la tarde, ofreciendo unos grados más de confort. La humedad relativa será notable, llegando hasta el 100%, lo que generará un ambiente algo pesado.

No se esperan lluvias ni por la mañana ni por la tarde-noche, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Sin embargo, se recomienda tener precaución, ya que el viento soplará con una velocidad media de 15 km/h y se pronostican ráfagas de hasta 35 km/h. Con un total de más de 15 horas de luz, gracias a la salida del sol a las 06:36 y su ocaso a las 21:42, será una buena oportunidad para aprovechar el aire libre.

Santurce: cielos despejados y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielos mayormente despejados durante la mañana y algunas nubes que pueden asomarse por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados y aunque el viento soplará suave, no se esperan lluvias, lo que promete un día agradable.

Es una ocasión perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar estas horas de buen tiempo puede ser una excelente manera de reconectar con el entorno y disfrutar de la ciudad.

Cielos despejados y ambiente cálido en Basauri

La mañana se presenta tranquila en Basauri, con cielos despejados y una temperatura agradable de 16 grados. La brisa suave, procedente del norte, añade frescura al ambiente, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 28 grados por la tarde, mientras el cielo se mantendrá despejado y soleado. Recuerden llevar gafas de sol y, si se animan a salir, no olviden hidratarse bien. ¡Un gran día por delante!