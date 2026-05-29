Cielos despejados y temperaturas en ascenso hoy en Andalucía, según AEMET

En el conjunto del territorio andaluz, el 29 de mayo de 2026 nos trae cielos poco nubosos o despejados, ofreciendo una jornada agradable. Las temperaturas experimentan un ascenso, excepto en las mínimas del litoral atlántico, que descenderán. Los vientos serán flojos y variables, con un levante moderado en el Estrecho, aportando algo de frescura a la brisa marina.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 29 de mayo

Sol radiante y ambiente caluroso en Sevilla

El cielo se presentará despejado al amanecer de este día en Sevilla, mientras el sol se despereza lentamente, asomando por el horizonte a las 07:06. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 38 grados a lo largo de la jornada, con una sensación térmica que podría alcanzar los 38, lo que nos hará sentir un calor intenso y agobiante. La humedad, que se sentirá especialmente cargada debido a los altos porcentajes, puede añadir una sensación de bochorno, haciendo que el aire parezca más pesado de lo habitual.

Ya por la tarde, el viento empezará a moverse con una brisa suave, aunque algunas rafagas pueden ser algo más intensas, alcanzando hasta los 30 km/h. A medida que el día se mueve hacia su fin, el cielo seguirá exhibiendo su azul radiante, convirtiendo la puesta del sol a las 21:36 en un espectáculo digno de admirar. Con una probabilidad de lluvia prácticamente nula, no hay motivos de preocupación por chubascos inesperados, lo que permitirá disfrutar de esta jornada calurosa bajo el sol sevillano sin inconvenientes.

Córdoba: aguaceros y viento fuerte a la tarde

Córdoba se despierta envuelta en una atmósfera de inestabilidad, con nubes pesadas que amenazan con cambiar el curso del día. El cielo, cubierto de un gris profundo, sugiere la posibilidad de que el viento fuerte comience a hacer su aparición, llevando consigo un soplo fresco que choca con la calidez de la mañana.

A medida que avanza la jornada, se anticipa un contraste notable; la mañana se mantendrá tranquila, con temperaturas alrededor de 17°C, pero la tarde traerá consigo un cambio drástico, alcanzando los 37°C. Las ráfagas de viento pueden superar los 30 km/h, aumentando la sensación térmica a niveles incómodos. Con una probabilidad del 80% de lluvias, es recomendable no olvidar el paraguas al salir.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo presenta condiciones estables a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 30 grados. Aunque se prevé un leve soplo de viento, no se esperan lluvias significativas, lo que contribuirá a un ambiente agradable tanto en la mañana como en la tarde.

Este es un día perfecto para disfrutar de paseos al aire libre o realizar actividades cotidianas sin preocupación. La temperatura templada y la ausencia de lluvias ayudarán a que se mantenga un ambiente tranquilo y propenso a disfrutar de la jornada.

Cielo despejado y ambiente agradable en Cádiz

Esta mañana, Cádiz amanece con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondarán los 19°C, ofreciendo un inicio agradable a la jornada. Con una suave brisa de viento del suroeste a 15 km/h, la sensación térmica se mantendrá en un cómodo 25°C. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones de precipitaciones.

A medida que avance la tarde, el ambiente se tornará ligeramente más cálido, alcanzando una temperatura máxima de 25°C. Aunque la humedad se sentirá un poco más pesada durante la tarde, con valores que podrían llegar al 90%, la jornada promete ser agradable. La puesta del sol se producirá a las 21:35, dejando a Cádiz con más de 14 horas de luz para disfrutar.

Jaén: cielos despejados y calor intenso

A lo largo de la mañana, los cielos se presentan despejados, ideales para disfrutar de un día con temperaturas que rondarán los 23 grados. La brisa suave del viento del noreste aportará frescura, haciendo que la sensación térmica se mantenga agradable. A medida que el día avance, el termómetro alcanzará su pico de 36 grados por la tarde, brindando un calor intenso que se sentirá más fuerte. Es recomendable vestir ropa ligera y no olvidar el protector solar, pues el sol brillará de forma radiante.

Cielo soleado con nubes al atardecer en Málaga

El cielo de esta mañana se presenta despejado y soleado, marcando una mínima de 18°C que invita a disfrutar del aire fresco antes de que el calor se instale. A medida que avance la jornada, se espera que el mercurio alcance una máxima de 29°C, aunque un aumento en la nubosidad será visible por la tarde, donde se podrían registrar algunas nubes pasajeras.

Con el viento soplando del sureste a una velocidad de 10 km/h, se recomienda llevar consigo una botella de agua y protección solar, ya que la sensación térmica puede alcanzar los 29°C. Aunque no se anticipan lluvias durante la mañana ni en la tarde-noche, es aconsejable estar atento a posibles cambios en el clima a medida que el día avance.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una fresca brisa, perfectos para dar un paseo. Con temperaturas rondando los 18 grados, la sensación térmica puede alcanzar hasta los 35, así que un ligero abrigo será adecuado. A medida que avance el día, el sol brillará intensamente, elevando el termómetro hasta los 33 grados en la tarde. Es un día ideal para disfrutar del aire libre, así que no olvides tus gafas de sol y una botella de agua para mantenerte hidratado.

Almería: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco, con una temperatura mínima de 19°C. A medida que avancen las horas, el termómetro escalonará hasta alcanzar una máxima de 28°C por la tarde, mientras una suave brisa del sureste de 10 km/h dotará de un toque agradable a la jornada.

Sin embargo, a medida que el sol se despida a las 21:21, la humedad relativa, que oscilará entre 35% y 90%, podría generar cierta sensación de bochorno. Se recomienda hidratarse bien y aprovechar el día, ya que no se anticipan lluvias ni cambios bruscos en el tiempo.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET