El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está dejando en segundo grado a los presos que agreden a los funcionarios de prisiones, en vez de regresarlos a primer grado, que es el régimen cerrado, como corresponde en casos de conducta agresiva. Una decisión contra la que el colectivo ha puesto pie en pared, denunciándola públicamente en OKDIARIO y combatiendo «el buenismo» con el que Marlaska actúa con los agresores.

Esta situación se ha producido recientemente en, al menos, dos casos. Con un interno del centro penitenciario de Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz), y una reclusa de la cárcel de Almería. El primero de ellos atacó a un médico el pasado 30 de octubre y al día siguiente a un funcionario de prisiones, rompiéndole el brazo. La segunda agredió el pasado 30 de octubre a un jefe de servicios, propinándole un puñetazo en el ojo, y a una funcionaria, una patada en la boca, con la que le rompió varios dientes.

En ambos centros, la Junta de Tratamiento solicitó la regresión de grado de ambos sujetos y el traslado a otro centro. Sin embargo, la decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha sido dejarlos en el mismo régimen de vida y cambiarlos de prisión.

En concreto, el preso de Cádiz que fracturó el brazo a un funcionario de prisiones ha sido trasladado a la cárcel de Morón de la Frontera, mientras que la de Almería, que arremetió con puñetazos y patadas contra dos profesionales penitenciarios, a Albolote (Granada).

«Esto significa que golpear a un funcionario de prisiones sale gratis a los internos en su clasificación penitenciaria, por lo que podrán acceder a permisos de salida, pese a su mala conducta», denuncia la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), criticando, además, que «este buenismo de Marlaska puede llevar a que estos presos peligrosos reincidan en los ataques a otros funcionarios, así como a otros internos, ya que no hay consecuencias regimentales, sino que reina la impunidad».

Los funcionarios de vigilancia interior tienen de media más de 120 internos a su cargo cada uno de ellos, y no se les avisa de que entre esos internos hay quienes han agredido a funcionarios en otros centros penitenciarios. Una situación que también combaten desde el colectivo, ya que actúan «a ciegas».

La normativa ordena la reclasificación

Tanto el Reglamento Penitenciario, en su artículo 91, como la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el artículo 10, disponen que un interno con peligrosidad extrema o inadaptado al régimen ordinario tiene que ser asignado nuevamente al primer grado hasta que su conducta mejore.

Normalmente, la clasificación en primer grado se revisa cada tres o seis meses o antes si corrige su conducta agresiva. Sin embargo, en los citados casos, aunque dichos internos han cometido graves agresiones, han sido librados del castigo que les corresponde.

Además, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes penitenciarias, actualmente sólo hay quince internas en primer grado, algo que en el colectivo extraña, ya que «son muy pocas en comparación con la población reclusa femenina, que asciende a 6.000 internas y representa el 7% del total de presos». Fuentes penitenciarias también achacan estas bajas cifras al «buenismo de Marlaska».

Se disparan las agresiones un 137%

Desde que gobierna Pedro Sánchez, las agresiones a estos empleados públicos encargados de la custodia, seguridad y rehabilitación de los reclusos han aumentado un 137%. No han parado de crecer y sólo en los tres últimos años (2023, 2004 y 2055) se han producido más de 1.500. Ésta es la cruda realidad que sufren en sus carnes estos profesionales cuyo trabajo es fundamental para la seguridad de la sociedad.

En concreto, las agresiones que sufren han pasado de 223 en 2018, a 223 en 2019, 176 en 2020, 160 en 2021, 453 en 2022, 508 en 2023, 504 en 2024 y 529 en 2025. Así se desprende de los propios datos que el Ejecutivo se ha visto obligado a hacer públicos a raíz de preguntas parlamentarias.

Y las agresiones sexuales se triplican

Las cárceles son un polvorín. Las agresiones sexuales a las funcionarias también se han triplicado en tres años, pasando de 43 en 2023 a 117 en 2025, como también ha revelado OKDIARIO.

Ante esta grave situación que ha convertido las cárceles en un polvorín, los funcionarios de prisiones llevan exigiendo al ministro del Interior, responsable de Instituciones Penitenciarias, medidas urgentes, pero éste «no ha reaccionado». Tampoco les ha reconocido la profesión de riesgo que reivindican, así como policías y guardias civiles.

«Acabar con las agresiones es imposible, pero se podrían reducir con cambios legales como la derogación del Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones (Peafa, la clasificación de los internos en el régimen que realmente les corresponde y reducir la falta de personal, cifrada en octubre de 2026 con cerca de 2.600 vacantes», declara a OKDIARIO Gonzalo Arboledas, presidente de la APFP.

El Peafa, firmado en mayo de 2017 por la Administración y los sindicatos CSIF y UGT, señala que en una agresión de los internos a los funcionarios de prisiones, el «daño para la salud del trabajador debe ser objetivo y constatable».

La APFP no da crédito a «semejante ocurrencia». Y sostiene que dicho protocolo «sólo sirve para maquillar las estadísticas de agresiones, ya que el cometido del mismo es analizar y evaluar la actuación del trabajador penitenciario, no la agresión recibida». «De hecho, amenazas de muerte, el acoso sexual, el exhibicionismo, los insultos y los golpes producidos de forma indirecta están excluidos del protocolo», apunta.

Se les saca del régimen de aislamiento

La APFP denuncia que Marlaska durante su mandato ha tenido como objetivo reducir el número de internos en primer grado, y por ello, de los 995 internos clasificados en este régimen a finales de 2018, se pasó a 368 a mediados de 2024 al progresar a 627 a segundo grado.

Para la APFP, ésta es una de las causas de la espiral de violencia que asola las prisiones españolas. «En los últimos años, gran parte de las agresiones a profesionales penitenciarios se están produciendo en módulos de respeto y por internos progresados a segundo grado», apunta Arboledas, criticando que rebajar la cifra de internos en primer grado es «otro maquillaje de cifras» y que en muchos casos se progresa a presos inadaptados que aumentan la conflictividad en los módulos de régimen de vida ordinaria.

En tercer lugar, señala la «alarmante falta de personal» que hay en las prisiones y reclama una oferta de empleo público extraordinaria que elimine estas vacantes, «sobre todo en el área sanitaria y de vigilancia interior».

«Se han ido pasando líneas rojas continuamente con insultos, amenazas, agresiones físicas leves, más graves e incluso agresiones sexuales, pero el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias se preocupan más de las estadísticas que de establecer un modelo penitenciario adecuado y acorde al siglo XXI», critica esta asociación.

Y hace hincapié en que «pese a que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior quieren vender a la sociedad que los presos logran la reinserción, según los datos de reincidencia, más de un 45% no lo están logrando».

«Se han enfocado sólo en el tratamiento y han dejado de lado completamente la seguridad, el buen orden y la convivencia», critican los funcionarios de prisiones, destacando que «urge una reforma total del sistema penitenciario, que se respalde al profesional penitenciario con un protocolo anti agresiones, con apoyo psicolegal desde el primer momento, con una gestión efectiva de la clasificación de los internos, paliar la falta de personal y abandonar el concepto del buenismo institucional de que los internos son los débiles».

Esta asociación subraya que lo que realmente necesitan los profesionales penitenciarios es «un protocolo que establezca medidas preventivas y de protección, y que toda acción que sea agresión, con o sin lesión, amenaza o humillación en el ejercicio del trabajo, sea considerada violencia en el trabajo. Y se adopten medidas rápidas como la clasificación en primer grado y el traslado inmediato del interno a otro centro».