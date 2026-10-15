Marc Márquez sobre la crisis de la vivienda: «Con 22 años me compré una casa en Andorra y sólo duré dos meses’»

Marc Márquez volvió a poner en el foco el debate sobre la vivienda. En esta ocasión, el piloto español se centró en la decisión que tomó con tan solo 22 años de mudarse a Andorra. Su aventura viviendo en el Principado duró mucho menos de lo que él esperaba. «Dos meses seguidos duré y dije: yo España y casa», recordó al explicar su decisión de por qué decidió regresar.

Esta experiencia se remonta al año 2015. Por aquel entonces, Márquez ya había sido campeón de MotoGP en dos ocasiones (2013 y 2014). El piloto de Cervera aclaró que, a pesar de mudarse durante este corto periodo de tiempo, ha pagado sus impuestos en España durante toda su trayectoria deportiva.

La decisión de mudarse a Andorra con 22 años

La relación del piloto con el Principado comenzó mucho antes de plantearse vivir allí. Márquez nació en Cervera, un municipio de la provincia de Lérida situado aproximadamente a una hora de Andorra. El español visitaba habitualmente el país con su familia debido a la cercanía con su pueblo natal. «Probé a vivir porque desde los 15 años yo he estado yendo a Andorra», explicó.

Aquellos viajes, tal y como relata el piloto en El Objetivo, estaban relacionados con las compras, escapadas familiares de fin de semana y las carreras. Esta rutina se intensificó cuando comenzó a competir en el Mundial y dispuso de coche propio: «Cuando entré en el Mundial, a la que tuve coche, me subía, me quedaba a dormir, entrenaba en las pistas». Con el paso del tiempo, esa familiaridad le llevó a adquirir una vivienda que, inicialmente, no estaba pensada para convertirse en su residencia habitual, sino en una segunda casa en la que disfrutar de sus aficiones y guardar sus pertenencias.

Sin embargo, la posibilidad de pasar más tiempo en Andorra empezó a ganar peso, especialmente cuando otros pilotos comenzaron a trasladarse al Principado. El propio Márquez reconoció que la cuestión económica también influyó en aquella decisión. «Dije de probar un invierno a quedarme más porque ya es cuando empezaban a subir muchos de mis compañeros y a nivel de impuestos se paga mucho menos», explicó el español a pesar de que, como él mismo aclaró, siempre ha pagado sus impuestos en España.

El motivo de su rápido regreso a España

Pese a las ventajas que podía encontrar en Andorra, la experiencia de vivir allí de manera continuada no le terminó de convencer. Lo que inicialmente parecía una alternativa interesante acabó convirtiéndose en una estancia breve. Apenas dos meses seguidos fueron suficientes para que Márquez decidiera volver a España, donde aseguró sentirse más cómodo.

El piloto quiso dejar claro que su testimonio no pretendía dar lecciones a otros deportistas ni lanzar un mensaje sobre dónde deberían establecer su residencia. «No lo hago para transmitir ningún mensaje. Hago cosas en la moto para transmitir mensajes, este lo hago como lo siento», explicó durante la entrevista.

Actualmente, Márquez mantiene su vida en España, con su residencia habitual en Pozuelo de Alarcón (Madrid), además de conservar el vínculo con Cervera, su localidad natal. Su breve paso por Andorra quedó así como una etapa más de su trayectoria personal.