Los Márquez fabrican a su primer campeón

Los hermanos Márquez no solo son grandes campeones, sino que también los fabrican. En 2022 fundaron en Madrid Vertical Group, su agencia de representación, con la intención de utilizar su experiencia para formar grandes campeones. Máximo Quiles fue el primer fichaje. Apostaron por él estando en la Rookies Cup, le ayudaron a subir al Mundial y le han llevado en volandas hasta su primer título mundial.

Tienen un diamante en bruto, de esos pocos que se pueden llamar elegidos, como el propio Marc Márquez. Máximo ganó a lo campeón, ganando la carrera, dando así un nuevo título de campeón a Vertical Group tras el logrado por el 93 el año pasado. Y encima lo hizo emulando a su ídolo, ganando con cinco carreras de antelación. Es el primer piloto en la historia de Moto3 que lo consigue. Tiene un presente brillante, pero un futuro todavía mejor.

Fundada en Madrid en 2022 por Marc Márquez, Jaime Martínez Recasens y Alex Márquez, Vertical es una agencia de representación que da servicio a deportistas, creadores de contenido y artistas para generar valor más allá de sus propias audiencias, con el objetivo de ganar relevancia a nivel global. Vertical ofrece un servicio integral de gestión de imagen, comunicación y patrocinios, además de un asesoramiento legal, financiero y de inversión. Así se definen ellos y sus pilotos son el fiel reflejo de ello.

Quiles fichó por Vertical en mayo de 2023. Todo comenzó un día que Márquez se acercó a su padre y le dijo que querían ayudarles representando al campeón. En cuanto José David se lo comunicó, Máximo no dudó en aceptar. Desde entonces han formado un equipo ganador. Marc y Álex han usado su experiencia para darle consejos a su pupilo, que los ha aplicado a la perfección.

Los dos hermanos crearon junto al que ahora es su representante, Jaime Martínez Recasens ‘Jimmy’, esta agencia pensando en su futuro, cuando decidan colgar el mono. Quieren ayudar a jóvenes talentos como Máximo a alcanzar la gloria, como lo han logrado ellos, Marc en nueve ocasiones y Álex en dos. La agencia apenas tiene cuatro años de vida, pero ya tiene a su primer ganador, Máximo Martínez Quiles, y qué piloto, porque está llamado a hacer grandes cosas en MotoGP. El sueño del murciano es poder compartir pista con sus ídolos, veremos si aguanta Marc un par de años para competir juntos.