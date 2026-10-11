Máximo Quiles, un campeón bajo el nombre de un gladiador

Ha nacido un campeón bajo el nombre de un gladiador. Máximo Martínez Quiles (19/03/2008) se ha proclamado campeón del mundo de Moto3. Un chico con alma y nombre de campeón. Estaba llamado a hacer grandes cosas desde antes de nacer, desde el día que sus padres, José David Martínez y Begoña Quiles, decidieron ponerle ese nombre en honor a una leyenda de la lucha en la arena romana, Máximo Décimo Meridio.

La historia de este campeón empezó a forjarse mucho antes de que naciera. Todo comenzó una noche de cine cuando sus padres fueron a ver la película de Gladiator. Un plan de pareja ideal. Su madre, Begoña, quedó fascinada con el protagonista de la historia, Máximo Décimo Meridio. Un leal general romano del ejército del Imperio que fue traicionado por Cómodo, el ambicioso hijo de Marco Aurelio, que asesina a su padre para hacerse con el trono.

Máximo deja de ser general del Imperio romano para convertirse, obligado, en un esclavo. Con esfuerzo se acaba convirtiendo en el mejor gladiador de Roma y en un ejemplo de lucha para todos sus compañeros. Peleó en la arena para intentar vengar la muerte tanto de su familia como del emperador Marco Aurelio. A sus padres les gustó tanto la película que, al salir, la madre le dijo al padre que si tenían un hijo en el futuro le llamarían Máximo. Y así fue.

Primero nació Alejandra, la mayor de los dos hermanos, y el 19 de marzo de 2008 llegó el niño que tanto esperaban José David y Begoña, Máximo Martínez Quiles. Desde ese día, el pequeño de la familia estaba destinado a hacer cosas grandes, emulando al gran gladiador Máximo Décimo Meridio, toda una leyenda de la arena.

Desde que se subiera por primera vez a una moto con 4 años, Quiles solo tenía un sueño: ser campeón del mundo. Hoy ha dado el primer paso para llegar a ser campeón de MotoGP. El gran gladiador de Moto3 ha escrito su nombre con letras de oro en los libros de historia del campeonato del mundo de motociclismo. Un nombre que, al igual que el de Máximo Décimo Meridio, está llamado a escribir varias páginas en la historia del motociclismo.

Un gladiador forjado entre campeones

Su historia está forjada entre grandes campeones. Además de sus dos padres, dos grandes luchadores que han peleado para que Máximo cumpliera su sueño de ser piloto de motos en el Mundial de MotoGP, se ha formado entre dos grandes campeones, los hermanos Marc y Álex Márquez, a través de Vertical Group, su agencia de representación. Fundada en Madrid en 2022 por Marc Márquez, Jaime Martínez Recasens (agente de los Márquez) y Alex Márquez, Máximo Quiles fue su primer y único fichaje hasta la fecha.

Con la creación de esta agencia, los dos hermanos quieren empezar a labrar su futuro para cuando cuelguen el mono. En ese sentido, el primer atleta incorporado a sus filas, y el único hasta la fecha además de ellos dos, fue Máximo Quiles. En mayo de 2023 entró a formar parte de Vertical y desde entonces se ha criado bajo el regazo de dos campeones del mundo.

No solo entrena con ellos, sino que también les pide consejo cuando más lo necesita. Ahora, este joven piloto murciano de 18 años se ha hecho mayor y subirá a Moto2 en 2027 como campeón del mundo de Moto3, como lo hicieron Marc en 2010 y Álex en 2014. Todo esto unido a que es un luchador y un ganador que nunca se rinde, hacen de Máximo Quiles un gran campeón.