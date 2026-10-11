Máximo Quiles quiere más: «Esto no ha hecho más que empezar»

Máximo Quiles se acaba de proclamar campeón del mundo de Moto3, pero no se conforma con eso, quiere más. Es un gran campeón y lo demostró en la carrera de Indonesia, ganando a lo campeón. Tras la carrera, el piloto se mostró muy feliz por haber cerrado un título que era cuestión de tiempo, pero afirmó que «esto acaba de empezar» y que va a seguir «luchando por más sueños».

A sus 18 años, el nuevo diamante del motociclismo español demostró una madurez y una ambición dignas de un gran campeón. «Suena gigante. Es increíble. El objetivo grande ya se puede decir. Ya soy campeón del mundo. Y superagradecido de toda la gente que me ha ayudado por el camino», dijo al ser preguntado cómo suena decir Máximo Quiles, campeón del mundo de Moto3.

El murciano reconoció que se acordó de los suyos durante la última vuelta, pero que esto no acaba aquí, va a por más: «Iba pensando en mi familia y en mis gatos. Me hubiese gustado que estuvieran aquí. Esto no ha hecho más que empezar, voy a seguir luchando por más sueños y siguiendo dando el máximo y sin rendirme nunca». «Nunca se me va a olvidar. Voy a dar el máximo como un gladiador y que consiga muchos más», añadió.

Sobre la celebración, Quiles desveló que «siempre he querido celebrarlo a lo Máximo Décimo Meridio y ahora viene la celebración más grande aún». La celebración en honor a Máximo Décimo Meridio llegó con su décima victoria número de la temporada: «Es el destino», señaló en DAZN.

Quiles se acordó de su gente tras la victoria: «Si tuviera que decir uno solo sería raro. Ha sido toda la gente. Sobre todo mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana Alejandra… y luego mis abuelos, mi yaya, que falleció esta temporada, que seguro que le hubiese gustado verme campeón esta temporada, pero seguro que allí donde esté lo ha visto. Y toda la gente, todos mis compañeros también, que siempre me acuerde de Pau, de Hugo, de Luis… siempre los tengo en mi memoria. Va por ellos y por todo el equipo, toda mi gente, que me han hecho sentirme como nunca. Si me pusiera así, tendríais que iros a Moto2 ya».

Por último, fiel a su estilo, Máximo dijo que ahora ya se cree que es campeón del mundo de Moto3. Por fin tiene el ansiado título en el bolsillo: «Ahora sí me creo que soy campeón del mundo. Verles con la camiseta, el casco, el escudo de gladiador… es increíble».