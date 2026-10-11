Máximo Quiles se proclama campeón del mundo de Moto3 a lo grande

Máximo Quiles es campeón del mundo de Moto3. El piloto español del Aspar Team cerró el campeonato en su segundo match ball, y lo hizo como lo hacen los grandes campeones, ganando la carrera. El elegido de Marc Márquez, el diamante de Aspar hizo honor a su nombre y batalló como un gladiador para cerrar el título. En Japón era muy difícil, pero en Indonesia no falló. Salía sexto, pero nada podía frenarle. Era el día del gladiador Quiles, que barrió a sus rivales de principio a fin para proclamarse campeón del mundo de Moto3.

Al final de la segunda vuelta, Máximo cogió la cabeza y comenzó a tirar. Había tenido un ligero toque con Adrián Fernández y dijo ‘yo no quiero líos’ y se puso en cabeza. A partir de ahí comenzó a tirar para limpiar el grupo lo máximo posible. Quería cerrar el título como lo hacen los grandes, con una victoria. El murciano aprovechó que Fernández no tenía ritmo y hacía tapón para tirar y abrir hueco.

En unas vueltas, la distancia con el grupo perseguidor era de 2,3 segundos. Almansa recuperó posiciones y se puso segundo en la vuelta seis, pero ni él podía frenar la sangría. Quiles seguía aumentando la diferencia, que llegaba hasta los casi tres segundos. Los nervios le jugaron una mala pasada por momentos. En la vuelta ocho cometió un pequeño error y se fue algo largo. Perdió casi un segundo de la ventaja que tenía.

Por suerte, tenía una gran ventaja con el grupo perseguidor que le permitía seguir primero. Le volvió a pasar algo parecido unos giros después, que se volvió a ir ligeramente fuera. Pero tenía ritmo de sobra y ni siquiera Almansa podía darle caza. Él quería ganar ganando, lo tenía claro, y tiró desde el principio para conseguirlo, aprovechando el gran ritmo que había mostrado durante el fin de semana.

Uno de sus rivales por el título, Álvaro Carpe, se iba al suelo en la vuelta 11 al intentar adelantar a Adrián Fernández. Mientras tanto, Almansa dejaba atrás a Fernández en busca de ir a por Quiles. Pero el murciano de Aspar no bajaba el pistón y mantenía la diferencia por encima de los dos segundos. No era fácil mantener la concentración, pero Máximo lo hizo, aguantó y cierra su primer Mundial ganando la carrera en Mandalika, como lo hicieron David Alonso o José Antonio Rueda.

Ha sido el gran dominador de manera indiscutible de la categoría y así lo reflejó en Indonesia. Mantuvo la calma e hizo lo más difícil, que es ganar escapándose, algo que no es habitual en Moto3. Pero a pesar de los sustos, Máximo no dio su brazo a torcer y cruzó la línea de meta primero para sentenciar el campeonato del mundo de Moto3 a lo grande. Es el primer campeón de Moto3 que lo cierra a cinco carreras para el final. Algo que solo había hecho su padrino, Marc Márquez, en MotoGP el año pasado. Es un elegido, un diferente, un diamante llamado a hacer grandes cosas.