CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTO3

Máximo ‘Décimo’ Quiles celebra su conquista en la arena: así festejó el título el gladiador

Quiles celebró su victoria como un gladiador en la arena de Mandalika

Gritos de "¡Máximo, Máximo!", como si fuera el Coliseo de la Antigua Roma coreando a Máximo Décimo Meridio

Máximo Quiles, un campeón bajo el nombre de un gladiador

Celebración Quiles
Máximo Quiles celebrando su título de campeón. (Captura de pantalla)
Miguel Zorío

Máximo ‘Décimo’ Quiles ha celebrado su título como un gladiador. El nuevo campeón del mundo de Moto3 lleva el nombre de un auténtico gladiador hispano, Máximo Décimo Meridio, y le hizo un homenaje en la celebración del título. El pupilo de Marc Márquez se citó con su equipo en el punto establecido. Todos le estaban esperando en la arena con los escudos típicos de los soldados romanos.

Quiles cogió su escudo de campeón, hincó la rodilla y olió la tierra y la arena como hacía Máximo Décimo Meridio en Gladiator. Un gesto simbólico que le recordaba a su hogar. Gladiator Quiles se enfundó el casco de campeón y se fue al podio especial que le habían preparado para recibir el título de Moto3 de manos de Carmelo Ezpeleta.

Allí se enfundó su casco de gladiador y posó con su escudo de campeón en una imagen para la historia, mientras todo su equipo gritaba «¡Máximo, Máximo!». Mismo cántico que se producía en el Coliseo romano cada vez que Máximo Décimo Meridio saltaba a la arena y conseguía una nueva victoria. Esto no es Roma, es Moto3, pero también tienen a su campeón.

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