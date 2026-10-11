Máximo ‘Décimo’ Quiles celebra su conquista en la arena: así festejó el título el gladiador

Máximo ‘Décimo’ Quiles ha celebrado su título como un gladiador. El nuevo campeón del mundo de Moto3 lleva el nombre de un auténtico gladiador hispano, Máximo Décimo Meridio, y le hizo un homenaje en la celebración del título. El pupilo de Marc Márquez se citó con su equipo en el punto establecido. Todos le estaban esperando en la arena con los escudos típicos de los soldados romanos.

Quiles cogió su escudo de campeón, hincó la rodilla y olió la tierra y la arena como hacía Máximo Décimo Meridio en Gladiator. Un gesto simbólico que le recordaba a su hogar. Gladiator Quiles se enfundó el casco de campeón y se fue al podio especial que le habían preparado para recibir el título de Moto3 de manos de Carmelo Ezpeleta.

«MI NOMBRE ES GLADIADOR» 👑⚔️ La celebración de Máximo Quiles a lo Máximo Décimo Meridio en el Coliseo en ‘Gladiator’ 😍🇪🇸 #IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 https://t.co/d9HecWpLLS — DAZN España (@DAZN_ES) October 11, 2026

Allí se enfundó su casco de gladiador y posó con su escudo de campeón en una imagen para la historia, mientras todo su equipo gritaba «¡Máximo, Máximo!». Mismo cántico que se producía en el Coliseo romano cada vez que Máximo Décimo Meridio saltaba a la arena y conseguía una nueva victoria. Esto no es Roma, es Moto3, pero también tienen a su campeón.