Así sonó el himno de España en Mandalika en honor al campeón Máximo Quiles

Máximo Quiles ya tiene el título en el bolsillo. Ahora sí, es campeón del mundo de Moto3. El pupilo de los Márquez cerró el campeonato como lo hacen los grandes campeones, ganando escapado en el GP de Indonesia de MotoGP. Lo celebró como un gladiador, recibió el título de campeón de Moto3 y después llegó uno de los momentos más emotivos, el momento en el que sonó el himno de España en su honor.

El piloto murciano, acompañado de otros dos españoles en el podio, David Almansa y Brian Uriarte, se subió al primer cajón como ganador de la carrera. Se puso la gorra, miró al frente y sonó el himno de España por todo lo alto. Máximo movía la cabeza arriba y abajo mientras coreaba el himno por dentro. Siguió los acordes hasta el final y cuando acabó levantó el puño al frente para celebrar que ya es campeón del mundo de Moto3.